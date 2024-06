Dominique Devenport è “Sissi”. La terza stagione arriva su Canale 5

L'11 e il 13 giugno appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di storia e di drammi in costume Antonella Silvestri







L'11 e il 13 giugno, Canale 5 trasmetterà in prima visione esclusiva e assoluta la terza stagione della serie "Sissi", con protagonisti Dominique Devenport, Jannik Schümann e Désirée Nosbusch. Le nuove puntate continuano a esplorare la vita affascinante e complessa di Elisabetta di Baviera, meglio conosciuta come Sissi, alla corte di Vienna.

Fin dal primo film muto del 1920, la figura di Sissi ha catturato l'immaginazione del pubblico, e la sua storia continua a suscitare grande interesse. E’ un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di storia e di drammi in costume. Abbiamo intervistato la protagonista Dominique Devenport nel ruolo della celebre imperatrice.

La terza stagione di Sissi si svolge in un periodo tumultuoso con importanti cambiamenti per l’Europa e, ironia della sorte, è molto vicino alla fase che stiamo vivendo adesso...

«Sì sembra che la storia tende a ripetersi e si rinnova in cicli simili. Questo aspetto l’ho trovato davvero molto interessante».

Com’è stato calarsi nei panni della madre del futuro imperatore…

«Si trattava di una sfida per me perché non sono mamma e anche lavorare con un bambino è stata una bella prova. Inoltre non conoscevo Arian, il ragazzino che interpreta mio figlio. Non sapevo quanto facilmente avrebbe gestito la cosa sul set, se capiva che io ero l'attrice di sua “madre”, se andava bene per esempio quando dovevo abbracciarlo in una scena. In realtà lui è già un piccolo attore, quindi siamo riusciti a relazionarci. Alla fine sembravamo essere una famiglia a tutti gli effetti. Ci comportavamo più o meno come i suoi veri genitori. Era divertente!».

La fuga con il figlio di 9 anni, il principe ereditario Rodolfo, rappresenta una decisione drastica. Come affronta Sissi questa situazione?

«Con difficoltà. La sua decisione di fuggire è una decisione che prende come madre, facendo ciò che pensa sia meglio per suo figlio. Tuttavia, Sissi non è solo una madre, è anche l’imperatrice e Rodolfo non è solo suo figlio, è anche il futuro imperatore. Le cose che Sissi vuole per suo figlio come madre sono in conflitto con le sue responsabilità come imperatrice e con i futuri doveri del principe ereditario».

Sissi deve destreggiarsi tra i ruoli di sovrana e madre. Quale ruolo pensa prevarrà alla fine?

«È sempre un mix di entrambi. Amo prendere decisioni per Sissi nel suo ruolo di madre, ma come ho detto, nella sua situazione non può mai non essere l’imperatrice…».

Ha interpretato Sissi attraverso vari cambiamenti di vita. A quale fase della vita della principessa si sente più vicina?

«Oh, ci sono diverse situazioni nelle tre stagioni a cui posso sicuramente relazionarmi. Una di queste è nella prima stagione, quando la giovane Sissi non è autorizzata a invitare il conte che le piace e poi indossa un vestito nero per protesta, anche se stanno visitando l’imperatore. Non le importa cosa penserà l’imperatore Francesco - mi piace questo, non importerebbe neanche a me - e indossare un vestito nero è puramente un atto di protesta contro sua madre - credo di rivedermi un po’ nella mia versione più giovane…».

Sulle scene è una principessa, il sogno di ogni bambina. Anche lei, da piccola, era attratta da regine e principesse ?

«Sì, ero una fan delle principesse. Ma le principesse che mi piacevano da bambina erano più come principesse delle fiabe, non vere regine. Nella mia testa, quelle principesse erano impegnate a fare magie e a parlare con gli animali e cose del genere».

Sissi è paragonata a una pop-star o una influencer del suo tempo, qual è il suo rapporto con i social media?

«È un rapporto di odio e amore, ho aperto un profilo Instagram quando è uscita la prima stagione. Lo uso come un account solo per lavoro, dato che non ho un website, e se vuoi essere notato come attore, devi metterti a disposizione sui website. Nel tempo libero la mia relazione con i social è complicata, perché sento che spesso tendiamo a confondere questo mondo fake, che può essere molto divertente, con la vita reale. Siamo ossessionati da come si appare su Instagram, la foto perfetta, la vita perfetta e la "perfect morning routine" e ancora capelli perfetti. Questo è divertente da guardare in un mondo che non è reale ma mi fa anche un po' paura perché possiamo iniziare a confonderlo con la vita vera e pensiamo sia questa la realtà ma non lo è e sappiamo tutti che non lo è!».

Come gestisce la sua popolarità e come sono i fan italiani con lei?

«Non abito in Italia quindi vengo in contatto con i fan solo tramite i social. Mi sembrano soddisfatti dalla serie quindi li voglio ringraziare. Per quanto riguarda la popolarità non mi sento particolarmente famosa, vivo in una città molto piccola nel nord della Germania ed è tutto molto normale qui, vado a teatro a lavorare poi torno a casa con la mia coinquilina».