“Don Matteo 12”: trama, cast e i nuovi personaggi

09 Gennaio 2020 | 11:27 di Paola Toia

Il primo episodio di "Don Matteo" andò in onda il 7 gennaio 2000 e subito diventò un appuntamento fisso nelle case degli italiani, entrando di diritto tra le serie tv più guardate di sempre, con una media di 7 milioni di spettatori e 27% share dalla prima all'11esima stagione. Vent'anni dopo, è la serie che riesce a riunire davanti alla tv un pubblico diversissimo per età, livello di istruzione ed estrazione sociale: un vero fenomeno televisivo.

Il 9 gennaio, per 10 prime serate su Rai1, parte la 12esima stagione - profondamente rinnovata nel format - sarà un viaggio nella società di oggi: dieci puntate con una forte unità tematica, incentrate sul contenuto dei Comandamenti, attualizzati e riletti non solo in chiave religiosa, ma anche laica, con un tono capace di unire profondità e leggerezza.

Nel cast, gli insostituibili Terence Hill, nei panni di Don Matteo, e Nino Frassica in quelli del Maresciallo Cecchini, ma anche new entry e graditi ritorni per celebrare tutti insieme Don Matteo e le sue nuove avventure.

La trama

Al centro della narrazione vi è ovviamente sempre Don Matteo - il punto di riferimento di ognuno - la Capitana e il Maresciallo. Ma tante sono le novità della nuova stagione: avevamo lasciato Anna e Marco felici e innamorati, pronti a impegnarsi e cambiare l’una per l’altro. Ma le cose non vanno sempre come si desidera. Anna, delusa dal comportamento del PM Nardi, mette in dubbio non solo il loro rapporto, ma anche l'amore. A complicare le cose, l’arrivo a Spoleto di Sergio, un trentenne affascinante e misterioso e dal passato oscuro, che mette Anna ulteriormente in crisi. E oltre a occuparsi della sua vita privata, la Capitana dovrà risolvere tanti casi difficili, affiancata dal fidato maresciallo Cecchini, che la aiuta non solo nel lavoro, ma anche nella tormentata vita sentimentale.

Le trame puntata per puntata

Prima puntata - Non avrai altro Dio all’infuori di me

Mentre Anna e Marco sono alle prese con l’organizzazione del loro matrimonio, Andrea, il figlio di un famoso cardiochirurgo di Spoleto, viene rapito. Anna, oltre a ritrovare il piccolo, dovrà risolvere una questione professionale che la tormenta da mesi e rischia di diventare un ostacolo al matrimonio.



Seconda puntata - Non nominare il nome di Dio invano

Don Matteo accoglie in canonica la piccola Ines, una bambina di sei anni che vive a Spoleto insieme alla nonna, che non riesce più a occuparsi di lei. Sofia, invece, dovrà fare i conti con un evento più grande di lei e che la legherà indissolubilmente a Jordi, un suo compagno di classe emarginato da tutti che sembra trovare se stesso solo quando balla. Nel frattempo, dopo aver scontato sei anni in carcere, si presenta in città Sergio La Cava, un affascinante e misterioso trentenne dal passato oscuro, tornato a Spoleto per un motivo ben preciso.



Terza puntata - Ricordati di santificare le feste

In occasione della Pasqua, a Spoleto torna il Capitano Tommasi, insieme a Lia e al piccolo Nino. In seguito a un violento colpo in testa, Giulio è convinto di essere ancora il Capitano di Spoleto e di essere fidanzato con la PM Bianca Venezia. Per non peggiorare la situazione, Nino dovrà assecondarlo. Ma se il matrimonio del nostro ex capitano fosse veramente in crisi?



Quarta puntata - Onora il padre e la madre

Un uomo misterioso si presenta in canonica: è Manlio, il padre che Natalina non ha mai conosciuto. Dopo le prime diffidenze, i due cominciano a legare sempre di più, anche se Don Matteo crede che l’uomo nasconda qualcosa.



Quinta puntata - Non uccidere

Nada, una ragazza ucraina, viene ricoverata d’urgenza in ospedale. Qualcuno, nel cuore della notte, l’ha investita con un furgoncino. Apparentemente alla guida c’era Don Matteo! Mentre è alle prese con il caso, Anna deve fare i conti con il matrimonio della cugina, al quale decide di andare insieme a Sergio.



Sesta puntata - Non commettere adulterio

Per Ines è arrivato il momento di conoscere suo padre. E dopo qualche fallimentare tentativo, sembra che Ines e Sergio possano davvero diventare una famiglia, grazie soprattutto all’aiuto di Anna, sempre più in sintonia con Sergio.



Settima puntata - Non rubare

Don Matteo trova il cadavere di una donna per il cui funerale arriva a Spoleto la figlia sedicenne, Alice. Secondo la ragazza, la madre era giunta nella cittadina in cerca della propria sorella gemella: una figlia che la donna riteneva esserle stata rubata sedici anni prima. Mentre Anna cerca di fare chiarezza sui suoi sentimenti per Sergio, Nino ed Elisa litigano a causa dell’arrivo di Eugenio Nardi, il padre di Marco, colto, affascinante e interessato alla mamma di Anna.



Ottava puntata - Non dire falsa testimonianza

Una donna viene trovata in fin di vita. La figlia di lei, Chiara, dice di sapere chi è stato: Don Matteo, suo padre! L’accusa è doppiamente sconvolgente. Si apre un caso che coinvolge il sacerdote, che rifiuta di difendersi, chiuso in un ostinato mutismo, mentre Anna e il Maresciallo si battono per dimostrare la sua innocenza.



Nona puntata - Non desiderare la donna d’altri

Don Matteo salva dalle fiamme una ragazza vittima di un tentato femminicidio. Nel frattempo, Nino viene colpito da un raro e curioso disturbo: non sente più le voci maschili, ma solo quelle femminili. E questo innesca una serie di equivoci.



Decima puntata - Non desiderare la roba d’altri

Il cadavere di una donna viene trovato in casa di Sergio e a scoprirlo è proprio lui. Anna crede nella sua innocenza, ma il PM Nardi non è del tutto convinto: crede che non sia stato del tutto sincero con Anna e che nasconda qualcosa.



Il cast e i personaggi