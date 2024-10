“Don Matteo 14”, le anticipazioni: matrimoni, addii, arrivi e tanti guai

Raoul Bova è tornato in sella per la nuova stagione della fiction, di cui ci anticipa tutte le grandi novità Tiziana Lupi







Don Massimo è nuovamente salito in sella della sua moto e sta per tornare. Da giovedì 17 ottobre, infatti, su Rai1 prenderà il via la 14a stagione di "Don Matteo". Una stagione che ci regalerà tanti colpi di scena, addii e nuovi ingressi già a partire dalla prima puntata.

Dopo un lungo tira e molla, la capitana Anna Olivieri (Maria Chiara Giannetta) e il magistrato Marco Nardi (Maurizio Lastrico), infatti, convoleranno finalmente a nozze (per poi uscire di scena). E non saranno gli unici, perché anche il maresciallo Cecchini (Nino Frassica) porterà all’altare la sua amata Elisa (Pamela Villoresi), mamma della capitana Olivieri.

E se due grandi protagonisti come Giannetta e Lastrico lasciano la serie, altri faranno il loro ingresso. Arriveranno infatti il nuovo capitano Diego Martini (Eugenio Mastrandrea), la nuova Pm Vittoria Guidi (Gaia Messerklinger), Bart (Francesco Baffo), un bambino che porterà allegria in canonica, mentre, sempre in canonica, porterà scompiglio la sorella di don Massimo, Giulia (Federica Sabatini).

Grande protagonista anche di queste nuove puntate, Raoul Bova, sempre più a suo agio nella tonaca del prete investigatore, come racconta lui stesso: «Questa volta vedremo don Massimo decisamente più rilassato, anche perché quello che sembrava un mistero sulla sparizione di don Matteo è stato chiarito: è andato in missione in Africa e, al suo posto, è arrivato don Massimo. Poi, certo, la serenità è sempre relativa perché a turbarla arriveranno omicidi di cui lui non potrà non occuparsi».

E la serenità di don Massimo sarà messa a dura prova anche dall’irrompere della sorella... «Giulia è una che combina guai, che sceglie sempre gli uomini sbagliati: sembra che i problemi vada a cercarseli» continua Bova. «Ha avuto contrasti con il fratello fin da quando è stata adottata dalla madre di don Massimo perché era la figlia nata da una relazione del marito. Quando arriva a Spoleto dicendo che, per l’ennesima volta, ha bisogno di aiuto, il fratello non vuole saperne. Poi, però, verrà assegnata ai lavori socialmente utili e lui se la ritroverà in canonica, dove saranno costretti a confrontarsi e a dirsi cose che non si sono mai detti prima». Anche in questo caso don Massimo mostra il suo volto più umano, con tutte le sue debolezze e fragilità.

E forse è proprio questo che piace tanto al pubblico. «Il mio personaggio colpisce il pubblico perché è un prete tra la gente, molto francescano. Uno pratico ma fallibile, uno che commette errori come ciascuno di noi» spiega infatti Bova. «E poi parla del perdono, della necessità di dare una seconda opportunità anche a chi ha sbagliato pesantemente. È un personaggio che non si può non amare» conclude.