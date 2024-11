“Don Matteo 14”, Pamela Villoresi è la moglie del maresciallo Cecchini

La mamma della capitana Anna Olivieri è ancora nel cast anche ora che la figlia se ne è andata Tiziana Lupi







Sulla carta quello di Elisa Olivieri sembrava uno di quei personaggi che in una serie tv entrano ed escono nell’arco di una stagione. Complice il gradimento del pubblico, invece, la mamma della capitana Anna Olivieri (Maria Chiara Giannetta) è ancora nel cast di "Don Matteo", anche ora che la figlia si è sposata col Pm Nardi e se ne è andata. «Sono rimasta piacevolmente sorpresa io per prima quando gli sceneggiatori si sono inventati la relazione di Elisa col maresciallo Cecchini (Nino Frassica) e quindi nuove avventure» racconta Pamela Villoresi.

E in questa 14a stagione, col maresciallo si è anche sposata!

«Sappiamo che Cecchini non è un latin lover né un grande corteggiatore, ma per Elisa è una presenza irrinunciabile perché la fa ridere. Avere vicino una persona così è importante».

Il loro è quello che si definisce “un amore maturo”...

«Ci dobbiamo abituare, vivere i 60 anni oggi non è più come una volta. Le faccio un esempio: io ho una foto del matrimonio dei miei genitori in cui le mie due nonne, che allora avevano 43 e 45 anni, sembrano molto più grandi di me che ne compio 68 a gennaio. Io, poi, faccio gare di canottaggio e ho una tenuta fisica e una muscolatura che a vent’anni me le sognavo. La Medicina e la consapevolezza ci hanno regalato non solo un’aspettativa di vita più lunga ma anche una giovinezza molto più prolungata».

Un altro dei temi forti di "Don Matteo" è la famiglia.

«Quella di Elisa è una famiglia allargata. Lei accoglie in casa la nipote del maresciallo come se fosse sua nipote. Per non parlare della canonica, un’altra famiglia. E a me piace parlare di “famiglie che si scelgono”. Io ho una figlia adottiva e sono una nonna “arcobaleno” (la nipote ha due mamme, ndr). La famiglia è fatta da persone che si scelgono e si amano».

Ha citato la canonica, che rapporto ha con la religione?

«Amo molto i percorsi spirituali, ma sono curiosa e un po’ pasticciona, così mi muovo tra meditazione, yoga e dottrina religiosa. Leggo libri e seguo insegnamenti, non sono dogmatica. E qualunque religione mi chieda di fare discriminazioni, faccio non un passo ma un salto indietro».

Elisa è un personaggio adorabile, con un lato un po’ naif.

«È una donna abbastanza serena come lo sono io che tendo sempre al positivo. In questo ci assomigliamo, così come nell’ingenuità, che è una dote che rivendico: non voglio diventare una persona scaltra nel senso peggiore del termine. Se qualcuno mi fa uno sgarbo, io non voglio adeguarmi al suo comportamento, preferisco tenermi la mia ingenuità e avere la forza di trasformare quel torto in un’occasione di crescita».