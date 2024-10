“Don Matteo 14”: trama, cast e personaggi

Matrimoni, partenze e nuovi ingressi per Don Matteo al via dal 17 ottobre su Rai1 con Raoul Bova Carola Piluso







Due ruote di una motocicletta, una tonaca, tante storie da raccontare e molti misteri da risolvere insieme ai carabinieri. Raoul Bova torna nei panni di Don Massimo nella quattordicesima stagione di "Don Matteo" al via dal 17 ottobre su Rai1 in prima serata. La serie è diretta da Riccardo Donna, Enrico Ianniello e Francesco Vicario, scritta da Mario Ruggeri e Umberto Gnoli. L'arrivo di un nuovo Capitano in caserma, un doppio matrimonio e l'inattesa comparsa della sorellastra di Don Massimo portano scompiglio a Spoleto che si ritrova ad essere nuovamente l'epicentro di avventure ricche di passione, pentimento, perdono e ricche anche di piacevole leggerezza. Don Matteo è una delle serie più amate e longeve e per questa nuova stagione si rinnova nel cast, ma non nell'essenza. Nelle nuove puntate ritroviamo infatti l'insostituibile Maresciallo Nino Cecchini (Nino Frassica), Anna (Maria Chiara Giannetta), Marco (Maurizio Lastrico), Natalina (Nathalie Guetta) e Pippo (Francesco Scali), ma anche tanti nuovi personaggi come Diego Martini (Eugenio Mastrandrea), Giulia Mezzanotte (Federica Sabatini), Vittoria Guidi (Gaia Messerklinger), Martina Tommasi (Roberta Volponi) e Bart Bonacina (Francesco Baffo).

La trama

La stagione si apre con un doppio matrimonio: quello tra Anna e Marco e quello tra Nino ed Elisa. La cerimonia è ostacolata da molti contrattempi, tra cui un caso da risolvere che coinvolge nientemeno che la sorella di Don Massimo, Giulia Mezzanotte. I due fratelli hanno sempre avuto un rapporto travagliato, culminato con un tragico epilogo che li ha portati ad allontanarsi definitivamente e a non avere più contatti per anni. Per fortuna c’è Natalina che fa da paciere e, con il suo solito modo di fare sferzante, fa capire al parroco che Giulia ha bisogno di aiuto e soprattutto ha bisogno di lui. Per questo la ragazza, che dovrà scontare un periodo ai lavori socialmente utili, starà in canonica. Dopo il matrimonio, Anna e Marco si trasferiscono a Roma per cominciare la loro nuova vita, lasciando Nino ed Elisa in compagnia del nuovo Capitano Diego Martini e della nuova PM Vittoria Guidi. Inizialmente il rapporto tra il Capitano e Cecchini è conflittuale, ma a poco a poco, Diego si apre alla bontà d’animo del Maresciallo e tra i due fiorisce un germoglio di amicizia. Tanto che Diego si trasferirà a vivere nell’appartamento accanto a quello di Cecchini, come da tradizione e verrà coinvolto in un quiz televisivo. A casa Cecchini, intanto, arriva Martina, nipote di Nino e figlia del Capitano Tommasi. Martina è una teenager scontrosa e in rotta con i genitori, che non ha nulla a che fare con la bambina che ricordava il nonno. In canonica, poi, fa il suo ingresso Bartolomeo, un bimbo con sindrome di Down pieno di insicurezze che trascorre i suoi pomeriggi frequentando le lezioni di catechismo di Don Massimo.