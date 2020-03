Don Matteo incontra Luca Argentero in “Doc – Nelle tue mani”

Per lanciare la nuova fiction di Raiuno, sono scesi in campo anche Terence Hill e Nino Frassica, con un breve filmato crossover tra "Don Matteo" e "Doc - Nelle tue mani"

23 Marzo 2020 | 11:15 di Redazione Sorrisi

Giovedì 26 marzo, in prima serata su Raiuno, va in onda la nuova fiction "Doc - Nelle tue mani", con protagonista Luca Argentero e basata su una storia vera.

Per lanciare la serie, sono scesi in campo anche Terence Hill e Nino Frassica, con un breve filmato crossover tra "Don Matteo" e "Doc - Nelle tue mani".

Nel video, in esclusiva per Sorrisi, il Maresciallo Cecchini arriva di corsa insieme a Pippo e a Don Matteo in ospedale, lamentando una intossicazione da funghi. Li accoglie il Dott. Andrea Fanti (Luca Argentero) che comprende che il malessere di Cecchini probabilmente non è legato a un’intossicazione… e lo cura con dell’ottima acqua!

Cecchini ignaro di aver bevuto solo dell’acqua si sente subito meglio e Don Matteo si complimenta con il Dott. Fanti per la sua capacità di capire i pazienti!