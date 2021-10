“Don Matteo”: le foto dal set con Raoul Bova

Da Raoul Bova a Nino Frassica sono tutti al lavoro e tra motociclette, malintesi, trucchi e battute ci si diverte durante ogni scena Raoul Bova Credit: © Iwan Palombi Tiziana Lupi







Come accade per ogni nuova stagione di “Don Matteo”, anche per la 13a che si sta girando in queste settimane a Spoleto (PG), Sorrisi vi porta in anteprima dietro le quinte per mostrarvi quello che succede durante le riprese. Quest’anno ad attenderci c’era innanzitutto Raoul Bova che, come vi abbiamo già raccontato, prenderà il posto di Terence Hill (a partire dalla quinta puntata).

Le foto dal set di "Don Matteo" Credit: © Iwan Palombi Raoul Bova sta per girare. Il suo don Massimo non indossa la tonaca: «Ha una provenienza e un modo di fare di ispirazione francescana, quella che sento più vicina» dice l’attore. Di spalle, Nino Frassica. Credit: © Iwan Palombi Al suo arrivo a Spoleto don Massimo trova ad accoglierlo un contrariato Cecchini (Nino Frassica): il maresciallo lo accusa di non essere un vero prete e di essere coinvolto nella scomparsa di don Matteo Credit: © Iwan Palombi Per don Massimo niente bicicletta: il sacerdote si sposta per le vie di Spoleto a bordo di una moto. In particolare si tratta di una Triumph (una celebre motocicletta inglese) del 2000. Credit: © Iwan Palombi Con Frassica c’è Emma Valenti: lei è Valentina, la figlia di Anceschi (Flavio Insinna) con cui ha un rapporto difficile. Credit: © Iwan Palombi Maria Chiara Giannetta (è il capitano Anna Olivieri) e Maurizio Lastrico (è il pm Marco Nardi) in una posa scherzosa solo per Sorrisi. Credit: © Iwan Palombi Nino Frassica studia sorridendo la battuta che si appresta a dire nella prossima scena. Dietro a lui ci sono: da sinistra, Pietro Pulcini (è il brigadiere Ghisoni), il regista Riccardo Donna e lo sceneggiatore Mario Ruggeri. Credit: © Iwan Palombi Beatrice Di Iorio è una delle truccatrici. Qui la vediamo mentre sistema i baffi di Frassica.

Raoul sarà don Massimo, un sacerdote al suo primo incarico: «Vivo questo ruolo come una sorta di staffetta in cui Terence mi ha passato il testimone e mi ha detto: “Vai, adesso tocca a te”» ha raccontato Bova.

Ma, ovviamente, a girare non c’è solo lui: da Nino Frassica a Maurizio Lastrico, da Maria Chiara Giannetta a Emma Valenti, in tanti sono impegnatissimi. E qui ve li mostriamo in azione. Infine ricordiamo che “Don Matteo 13” andrà in onda, come sempre su Raiuno, nei primi mesi del 2022.