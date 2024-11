“Don Matteo”, l’oroscopo del Mago Artax – 28 novembre

“Ah ah ah… Questione di feeling” diceva Socrate… O Platone, O Michele Morrone non ricordo.

Amore: forse quel che pensi che sia non è, e quello che cerchi lì non c’è... Chiaro, no?

Salute: è praisi.

Soldi: la ricchezza non è di chi la possiede ma di chi la gode. Interpretala come meglio credi, gli astri non mi pagano abbastanza.