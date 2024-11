“Don Matteo”, l’oroscopo del Mago Artax (Nino Cecchini) – 21 novembre

Il segno più bello dello Zodiaco. Non lo dico io, lo dice il Mago Artax. Anche questa settimana avrete da lavorare. C’è da portare avanti una serie… serie A, B, e C come caserma. Festeggerai un ritorno… Anzi no, un ricordo, non lo so. Devi guardare Rai Uno per scoprirlo pure tu. Amore: letto al contrario si legge E Roma. Sono già stato, grazie. Soldi: sotto il cuscino non ci sono. Lo dico ai ladri già adesso per non fargli perdere tempo inutilmente visto che il tempo è denaro. Appunto.