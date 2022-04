“Don Matteo”, tutte le curiosità di questi 22 anni

Ripercorriamo insieme, stagione per stagione, le emozioni delle 12 stagioni precedenti Tiziana Lupi







La tredicesima stagione di "Don Matteo", ora in onda su Raiuno, è probabilmente quella dal sapore più agrodolce, perché segna l’addio del suo storico protagonista Terence Hill. Ma è anche quella dell’arrivo di un nuovo prete, don Massimo, interpretato da Raoul Bova, e del ritorno (seppure solo in due episodi) di Flavio Insinna, già capitano e ora colonnello Anceschi. Ripercorriamo insieme allora questi 22 anni di emozioni, stagione per stagione.

1ª stagione

Il 7 gennaio 2000 va in onda la prima puntata della serie. Il protagonista è don Matteo ma il suo nome, in realtà, avrebbe dovuto essere Teodoro. A farlo cambiare è stato Terence Hill, che lo interpreterà per più di vent’anni. All’epoca il sacerdote ha anche un cognome, anzi due: inizialmente si chiama Minelli e, poi, Bondini. Presto però diventa semplicemente don Matteo.

2ª stagione

Per la prima volta conosciamo la famiglia del maresciallo Cecchini (Nino Frassica): la moglie Caterina (Caterina Sylos Labini) e le figlie Patrizia (Pamela Saino) e Assuntina (interpretata prima da Giada Arena, poi da Giusy Buscemi e, infine, da Simona Di Bella).

3ª stagione

Inizialmente la serie prevede anche la figura del vescovo, interpretato nella prime due stagioni da Gastone Moschin. Poi in questa terza stagione arriva Renato Carpentieri. Successivamente toccherà a Philippe Leroy, che rimarrà fino alla 7a stagione. Poi il personaggio del vescovo scomparirà.

4ª stagione

A Gubbio arriva il nuovo sindaco: è Laura Respighi (Milena Miconi), animalista e ambientalista che inizialmente faticherà non poco a rapportarsi con il capitano Anceschi, che, però, finirà per sposare nella stagione successiva.

5ª stagione

Nell’episodio "Al chiaro di luna" arriva una guest star d’eccezione: è Renzo Arbore, nei panni di Antonio Russo, conduttore di un quiz musicale al quale deve partecipare Cecchini.

6ª stagione

Al posto di Anceschi arriva Giulio Tommasi (Simone Montedoro), il nuovo capitano dei carabinieri. Anche in questa stagione c’è una guest star d’eccezione: Antonella Clerici che interpreta sé stessa quando Cecchini vuole partecipare a "La prova del cuoco".

7ª stagione

Nell’episodio "L’anello", Amanda (Ilaria Spada), fidanzata del capitano Tommasi, butta via un vecchio guantone da box cui lui è particolarmente affezionato. La guest star, per l’occasione, è l’ex pugile Nino Benvenuti. Le puntate sono introdotte dai brevi filmati "Le ricette del maresciallo C", che vedono Cecchini maldestramente impegnato con la rubrica di cucina per il giornale dell’Arma.

8ª stagione

Alla fine dell’ultimo episodio, don Matteo, complice un incidente stradale, incontra suor Angela (Elena Sofia Ricci). La sua esclamazione, “Che Dio ci aiuti!”, è il titolo della nuova serie che prenderà il via di lì a poco.

9ª stagione

Da Gubbio la serie si trasferisce a Spoleto. Scompare Patrizia Cecchini (si viene a sapere che è morta in un incidente stradale) e arrivano Lia (Nadir Caselli), nipote del maresciallo, e Bianca Venezia, il nuovo pm che ha il volto di Giorgia Surina.

10ª stagione

Tra le guest star di questa stagione, Belen Rodriguez, Vanessa Incontrada e Lino Guanciale.

11ª stagione

Tommasi viene promosso e trasferito a Roma e a sostituirlo arriva una donna, la capitana Anna Olivieri (Maria Chiara Giannetta). Con lei, nel cast arriva anche il nuovo pm Marco Nardi (Maurizio Lastrico): dopo essersi innamorati e fidanzati, i due si lasciano a un passo dalle nozze a causa del tradimento di lui.

12ª stagione

La prima novità riguarda il formato: non più episodi da 50 minuti ma dieci da 100’, ciascuno ispirato a uno dei Dieci Comandamenti. Tra arrivi e partenze, si segnalano l’uscita di Caterina Cecchini (come per la figlia, gli spettatori sapranno che è morta) e il ritorno come guest star di Simone Montedoro, Nadir Caselli e Giorgia Surina.