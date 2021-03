Ecco chi è Ester Pantano, la bella Suleima di “Màkari”

Dopo essere stata l’agente di polizia Jessica Matarazzo nella serie "Imma Tataranni - Sostituto procuratore" (di cui sta girando la seconda stagione), Ester Pantano ora è su Raiuno nei panni di Suleima, la giovane di cui si innamora Saverio Lamanna (Claudio Gioè), protagonista della serie "Màkari".

«Amo profondamente il teatro, il cinema è il grande sogno ma adesso viene prima la tv» spiega l’attrice catanese trapiantata a Roma, dove è arrivata giovanissima per frequentare il Centro sperimentale di cinematografia.

Suleima ha fatto lo stesso percorso ma nel verso opposto: ha lasciato la sua città per andare a lavorare in Sicilia.

«Non è l’unica cosa che abbiamo in comune. Suleima non rinuncia al suo percorso, non molla tutto solo perché incontra un’ipotesi di amore. Il suo sogno è creare in sé un luogo in cui abitare e questo non è necessariamente una famiglia».

Quindi lei vive da sola?

«Sì, anche se ogni tanto sento il desiderio di tornare a Catania dalla mia famiglia. Poi, però, quando sono lì non vedo l’ora di essere di nuovo a Roma. Il ritorno è un piacere immenso quando lo desideri, poi subentra il disincanto».

Quando non viaggia, cosa fa nel tempo libero?

«Passeggio e vado a pattinare. Poi mi piace scrivere poesie, che forse manderò presto a un editore. E adoro cantare. Canto da quando ero piccola, tanto che mia madre quando avevo diciotto anni mi iscrisse di nascosto a un festival. Cantai "Mi sei scoppiato dentro il cuore" di Mina: ero talmente emozionata che il cuore stava per scoppiarmi davvero! Prima del Covid avevo anche iniziato a frequentare un corso di doppiaggio cantato per la Disney che però si è interrotto. Spero di riprenderlo quanto prima».