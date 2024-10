Elena Sofia Ricci è di nuovo Teresa Battaglia in “Ninfa dormiente”

Torna tra le gelide montagne del Friuli per la seconda stagione della fiction. E qui ci parla anche dei Cesaroni! Simona De Gregorio







Non ha un attimo di sosta Elena Sofia Ricci. Ma il suo entusiasmo non lascia trasparire stanchezza. «Gli ultimi due giorni ho fatto le prove per “Ballando con le stelle” (sarà “Ballerina per una notte” sabato 26 ottobre), dove danzerò sulle note di “Piccola anima” di Ermal Meta. Sono distrutta, mi fa male dappertutto, ho acido lattico perfino nei capelli» dice ridendo. E prosegue: «Domani devo essere sul set del film tv su Giulia Spizzichino (l’ebrea romana che contribuì a far estradare dall’Argentina il criminale nazista Erich Priebke, ndr), che andrà in onda su Rai1 il prossimo 27 gennaio per il Giorno della Memoria».

Nonostante gli impegni, l’attrice ci concede una lunga chiacchierata. E lo spunto è ovviamente l’attesissimo ritorno del commissario Teresa Battaglia, la profiler (criminologa specializzata nel tracciare il profilo dei colpevoli) protagonista di una serie di romanzi di Ilaria Tuti. Dopo il successo di “Fiori sopra l’inferno”, lunedì 28 ottobre arriva il secondo capitolo: “Ninfa dormiente”. «Una storia un po’ ingarbugliata che ci porta a fare un viaggio tra passato e presente. Il mio consiglio per gli spettatori è... non distraetevi neanche un attimo!» dice la Ricci.

Cosa ci anticipa?

«Tutto ha inizio tra le montagne friulane della Val Resia, dove viene ritrovato il corpo di una poliziotta. Quello che sembrerebbe un suicidio appare subito a Teresa un caso di omicidio. La giovane donna stava cercando la verità su suo padre, accusato di aver ucciso l’amante. Gli indizi portano a un quadro di cui la vittima era entrata in possesso: la “Ninfa dormiente”. Dipinto con il sangue, questo quadro raffigura il volto di una ragazza uccisa nel 1945. La Battaglia inizia quindi a indagare con l’aiuto dei due colleghi Giacomo Parisi (Gianluca Gobbi) e Massimo Marini (Giuseppe Spata)».

E come prosegue la lotta del suo personaggio contro l’Alzheimer?

«Continua a esserne terrorizzata, ma la grande novità è l’arrivo di un nuovo capo della Squadra mobile, Albert Lona (Fausto Maria Sciarappa). La tensione tra loro è subito palpabile ed è evidente che tra i due c’è un astio che risale al passato».

Elena, come sarà la Teresa di “Ninfa dormiente” rispetto a quella di “Fiori sopra l’inferno”?

«In realtà non cambia molto perché Teresa non è una ragazza, è una donna evoluta con tanti demoni e cicatrici. È ruvida, scontrosa ma anche una combattente. E ha imparato a farsi amare e apprezzare dai suoi collaboratori».

Come si è preparata?

«Naturalmente ho letto il romanzo, anche se la sceneggiatura è stata modificata, e ho voluto inserire alcune battute di Teresa che mi sembravano interessanti. Poi mi sono confrontata con Ilaria Tuti per capire da dove avesse tratto l’ispirazione per le sue storie. Lei ha visto la prima puntata ed è stata entusiasta del risultato. Anche se la mia fisicità è diversa da quella di Teresa nel romanzo, abbiamo voluto mantenere la sua forza e determinazione giocando sui costumi: la mia Teresa con la sua lunga treccia sembra un’amazzone pronta a lottare».

Anche stavolta le riprese si sono svolte in zone molto fredde. Com’è andata?

«Abbiamo girato in Friuli, tra novembre e febbraio, con neve, ghiaccio e temperature fino a -14 gradi».

E come si è difesa?

«Sotto i costumi di scena avevo una tuta tecnica che emette calore e funziona a pile ricaricabili. E mettevo delle scarpe di una misura in più perché indossavo delle solette termiche che tengono il calore per otto ore. Al mattino ci alzavamo presto e trovavamo tutto congelato, dai trucchi di scena al cibo. Ma nonostante ciò, ci siamo fatti tante risate».

Ricorda qualche episodio?

«Ogni giorno c’era un motivo per divertirsi. A me piace scherzare. Sul set tiro sempre fuori l’anima giocosa che non mi è appartenuta da bambina».

Come mai?

«Ho avuto una mamma molto severa. Non dovevo mai deludere e disturbare, ero educatissima, precisina, pesavo sempre quel che dicevo. Ora mi posso permettere di essere monella (ride)».

Mentre Teresa è un’impulsiva, dice sempre quello che pensa...

«Sì, infatti sto imparando tante cose anche grazie a questo ruolo. Nella mia vita mi sono sempre fatta remore, ho avuto paura di ferire, di non essere apprezzata o di venire rifiutata».

La paura più grande della Battaglia è l’Alzheimer. Lei che cosa conosceva della malattia?

«Ho tante amiche che hanno avuto genitori o sorelle che ne hanno sofferto. È una malattia tremenda e io ho paura delle malattie. Anche della morte. Ma cerco di non pensarci. Mi prendo cura di me stessa e voglio vivere intensamente senza perdere neanche un attimo».

Qual è il ricordo che non vorrebbe mai perdere?

«La nascita delle mie figlie (Emma e Maria, ndr). Creare una famiglia non era un sogno, o un progetto, ma una vera ossessione. La desideravo più di ogni altra cosa (si commuove)».

E cosa vorrebbe dimenticare?

«In fondo non vorrei dimenticare nulla. Ho avuto tante ferite che però mi hanno resa migliore. Se non si affrontano, i mostri interiori che ci portiamo dentro affiorano prima o poi e ti impediscono di andare avanti e di crescere. E io non credo a chi dice che a una certa età non si possa più cambiare. Si può sempre».

La professione di profiler implica la capacità di riconoscere chi si ha di fronte. Le appartiene?

«Sì, e lo ritengo un pregio ma pure un difetto. Il dolore mi ha portato a empatizzare con chi ha sofferto. Ma a volte il bene ti porta a fare del male. Se tieni a una persona, lo sguardo si annebbia e non sei obiettivo. Se hai un rapporto più distaccato con l’altro, invece, sei più oggettivo e lucido».

Teresa soffre anche di diabete ed è golosa. Lei ama i dolci?

«Sono a dieta da quando avevo 15 anni. Sono golosa e curiosa, ma mi trattengo. Anche questo fa parte della rigidità con cui sono cresciuta. E su cui sto lavorando. Ma nell’alimentazione, come nel lavoro, sono un militare: non sgarro».

Ma è stata un militare anche con le sue figlie?

«Sono cresciute con una mamma che lavorava sempre, che era ingombrante, non perfetta. E il conflitto tra madri e figlie è praticamente inevitabile, c’è un’età in cui ci si deve opporre al modello materno. Tuttavia spero di aver fatto anche qualcosa di buono. E l’analisi mi ha aiutato molto ad avere più sicurezza in me. A piacermi».

Di sicuro dal pubblico lei è molto apprezzata e amata...

«Eh, sono molto brava a darla a bere (scherza, ridendo)».

A proposito, in quali altri progetti potranno seguirla i suoi fan?

«In “Diamanti” di Ferzan Özpetek, che uscirà il 19 dicembre. Anche se ho una piccola parte, sono stata felicissima di partecipare a questo progetto con tante colleghe fantastiche. E ho girato tra Roma e Capri “A simple favor 2” (“Un piccolo favore 2”: arriverà nelle sale il 13 dicembre, ndr) con Blake Lively e Anna Kendrick. Un’esperienza unica e una bella sfida, perché ho dovuto recitare in inglese».

Riapparirà in “Che Dio ci aiuti” e nel ruolo di Lucia di “I Cesaroni”?

«Per “Che Dio ci aiuti” posso dire di sì. Suor Angela ritornerà nel primo episodio e in quello finale. Per “I Cesaroni” diciamo che... amo i thriller, perciò non voglio svelarvi quale sarà il finale (ride)».