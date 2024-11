Fausto Maria Sciarappa è il nuovo capo della Squadra mobile in “Ninfa dormiente”

Alberto Lona è da subito in conflitto con la detective interpretata da Elena Sofia Ricci Simona De Gregorio







È il nuovo arrivo nel cast della fiction "I casi di Teresa Battaglia - Ninfa dormiente", tratta dai romanzi di Ilaria Tuti e in onda su Rai1. Fausto Maria Sciarappa, già volto di tante fiction di successo, da "La porta rossa" a "L’alligatore" e "Il clandestino", qui è il nuovo capo della Squadra mobile Alberto Lona, da subito in conflitto con la detective interpretata da Elena Sofia Ricci. Ed evidente che la ruggine tra i due è di vecchia data... «Lona è un uomo perbene, molto dedito al suo lavoro. Ma anche parecchio arrogante. Cosa che mi ha incuriosito molto perché io sono l’esatto opposto».

È attaccato al lavoro come Lona?

«Ho iniziato a recitare tardi. Lavoravo per una società di logistica internazionale, prima in Italia e poi in Inghilterra. Solo a 30 anni ho deciso di inseguire la mia vecchia passione per la recitazione. Così mi sono messo a studiare, ma ho sempre cercato di affrontare il lavoro con un tocco di leggerezza. Anche perché è già complicato mandare avanti una famiglia numerosa: ho tre figli di 17,12 e 8 anni (ride)! Però sono molto critico e severo con me stesso, mi dico che potrei fare di più».

Per "Ninfa dormiente" come si è preparato?

«Mi sono affidato alla sceneggiatura e al regista. Non ho letto prima il romanzo per non essere influenzato. Ma lo farò».

Avete girato d’inverno sulle montagne friulane, ha sofferto il freddo?

«Non sono freddoloso, anzi! Mentre Elena indossava tute e solette termiche e la troupe non reggeva i -14 gradi, io giravo col giaccone aperto (ride)».