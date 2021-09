“Fino all’ultimo battito”: trama, cast e personaggi

Marco Bocci è protagonista del nuovo medical drama in onda dal 23 settembre su Rai1 Cecilia Uzzo







Al via giovedì 23 settembre su Rai1 l’appuntamento con "Fino all'ultimo battito", la nuova fiction con Marco Bocci. L’attore festeggia da protagonista il suo ritorno in tv (dopo "La Compagnia del cigno" e "Made in Italy") nella serie diretta da Cinzia Th Torrini con un ruolo forte e intenso.

"Fino all’ultimo battito" è la storia di un uomo impegnato in una lotta impari e disperata per salvare la propria famiglia e recuperare la propria integrità anche a rischio della vita, in un crescendo di tensione e colpi di scena.

La serie si sviluppa come un originale quanto appassionante medical drama che racconta la battaglia disperata di un irreprensibile cardiochirurgo combattuto tra etica e sentimenti, per non perdere la sua famiglia e la sua dignità.

Accanto a Marco Bocci, ci sono anche Violante Placido, Bianca Guaccero, Fortunato Cerlino, Michele Venitucci e Loretta Goggi. Ambientata in Puglia e coproduzione Rai Fiction – Eliseo Multimedia, la serie è prodotta da Luca Barbareschi, è composta da 12 episodi raggruppati in 6 serate in onda in prima visione su Rai1 dal 23 settembre 2021.

La trama

Diego Mancini è un giovane cardiochirurgo tra i più stimati d’Italia. Geniale e integerrimo è considerato da tutti onnipotente. Ma non è onnipotente, piuttosto il contrario, perché tutto il suo potere e tutta la sua bravura non possono nulla contro la malattia del figlio Paolo, un bambino di sette anni, cardiopatico e ormai allo stremo delle forze, solo un trapianto potrebbe salvarlo. Quando finalmente arriva un cuore compatibile, la prima in lista è una ragazza di quattordici anni, Vanessa. Alla notizia che il cuore andrà a lei, qualcosa in Diego si spezza. Da cardiochirurgo sa che la malattia di Vanessa è grave, ma ha tempo per salvarla. Paolo, invece, di tempo non ne ha più. Allora infrange il codice deontologico, nel tentativo disperato di salvare la vita di suo figlio e l’esistenza della sua famiglia. Ma non esiste colpa senza pena. Qualcuno infatti scopre quello che Diego ha fatto: Cosimo Patruno, un boss sanguinario, incarcerato e sottoposto al 41 bis, a cui Diego ha da poco rifiutato una perizia favorevole in modo da autorizzare gli arresti domiciliari, lo sta tenendo d’occhio. Cosimo, attraverso la giovane e bellissima nuora Rosa, manda a Diego un messaggio chiaro: o farà quello che vuole o perderà tutto, la professione, la dignità, il futuro, la famiglia. Diego cerca una soluzione ma si ritrova in una spirale infernale che lo trascina sempre più in basso, intrappolato in un ricatto più grande che arriva a minacciare sua moglie e i suoi figli da vicino.

Il cast e i personaggi Credit: © Federica Di Benedetto (RAI) Marco Bocci è Diego Mancini Diego Mancini è uno stimato cardiochirugo, la cui abilità non può tuttavia nulla contro la grave cardiopatia del figlio Paolo. Per salvarlo, il medico infrange il codice deontologico, un errore frutto della disperazione che lo pone sotto ricatto del boss Cosimo Patruno. Denunciare e autoaccusarsi per Diego non significa solo mandare all’aria i sacrifici di una vita ma condannare a morte una giovane ragazza, malata come Paolo. Si trova dunque intrappolato in un vortice in cui non è più in gioco solo la sua vita ma quella di molte altre persone. Credit: © Federica Di Benedetto (RAI) Violante Placido è Elena Ranieri Elena è una donna bella e innamorata: quando ha conosciuto Diego aveva già un matrimonio fallito alle spalle e una bimba da crescere, ma lui l’ha conquistata e riportata alla vita. Dopo alcuni anni di piena felicità è nato Paolo. A causa di una patologia cardiaca molto seria tramessagli da Diego, il bambino vive al centro delle attenzioni della famiglia, della sorella Anna, della nonna Margherita, naturalmente di Diego, ma soprattutto di Elena. A causa della malattia del figlio, ha deciso di mettere da parte il suo lavoro e creare un’associazione di volontariato per le famiglie dei piccoli degenti. Quindi l’ospedale, oltre ad essere una seconda casa per Paolo, è il luogo che Elena condivide insieme a Diego come sede di lavoro. Il trapianto che salva Paolo è un momento decisivo per il ritorno alla vita, alla normalità. Elena non può certo immaginare il prezzo pagato da Diego per quella nuova felicità. Anche lei dovrà affrontare i demoni che popolano la sua vita e fornirgli le armi per sconfiggerli, mentre il suo ex si riaffaccia nella sua vita e in quella di Anna deciso a riconquistarle. Credit: © Federica Di Benedetto (RAI) Loretta Goggi è Margherita Ranieri Da quando è rimasta sola, i suoi unici interessi sono Anna e Paolo, gli amatissimi nipoti e la figlia Elena. La sua gioia nell’apprendere la notizia del trapianto di Paolo e vederlo vincere la battaglia più dura della sua vita è incommensurabile. Per questo gli è stata accanto giorno e notte da quando è nato, sostenendo Elena anche nei momenti più dolorosi. Il giusto coronamento di tanta gioia adesso può essere solo il matrimonio tra Elena e Diego. Da sempre Margherita sogna il meglio per la figlia, perché sa quanto ha sofferto e quanto meriti un riscatto dopo il fallimento del primo matrimonio. Mentre per lei Diego è il genero ideale che ogni madre sogna per la propria figlia, Margherita prova altrettanta insofferenza per Rocco, il primo marito di Elena, "il fallito" come suole apostrofarlo. Vederlo riapparire le provoca un atteggiamento di difesa a oltranza. In passato ha commesso degli errori con Elena, errori che ora non vuole ripetere, per questo non intende lasciarla sola a fronteggiare la minaccia che Rocco rappresenta. Credit: © Federica Di Benedetto (RAI) Michele Venitucci è Rocco Monaco Rocco ha vissuto più di due vite, dalle stelle alle stalle è la frase che meglio riassume la sua parabola. Giovanissima promessa del calcio, acquistato presto da una squadra di serie A, dopo un campionato molto promettente un infortunio ha bloccato per sempre la sua carriera e il suo futuro. All’epoca aveva già una moglie, Elena, e Anna di pochi mesi. Il passo per cadere nella dipendenza del gioco online e sperperare i soldi necessari al futuro della famiglia è stato breve. Vani sono stati i tentativi di Elena di recuperarlo e dopo aver più volte fallito, per il bene di Anna, lo ha lasciato. Adesso Rocco è "guarito" e vuole recuperare il rapporto con sua figlia. In un momento diverso per Elena e Diego il suo ritorno non rappresenterebbe affatto una minaccia, ma Rocco sa insinuarsi nelle pieghe delle bugie che Diego è costretto a dire e, da abile giocatore, gioca tutte le sue carte. Credit: © Federica Di Benedetto (RAI) Gaja Masciale è Anna Monaco Anna è la primogenita di Elena, ha diciassette anni ed è legatissima a Paolo. Conosce poco il padre biologico, Rocco Monaco, anche perché ha trovato in Diego un padre ideale, che l’ha accolta e cresciuta come sua. Anche per lei, il trapianto di Paolo è un traguardo importantissimo, dal momento che la sua adolescenza è stata sacrificata in nome dell’amore per il fratello, bisognoso di cure e attenzioni continue. Proprio alla sua prima festa senza più pensieri, inconsapevolmente incontra Mino Patruno, nipote del boss che ricatta Diego. Anna con Mino scoprirà la forza del sentimento che rompe gli schemi, che vince i pregiudizi e che le dà la forza di contrapporsi ai suoi genitori. Anche Anna però non conosce tutti i segreti del ragazzo di cui si è innamorata e di cui ignora la reale minaccia. Ma la vita di Anna subisce un altro scossone con il ritorno di Rocco. L’uomo, dopo un periodo di disintossicazione dalla dipendenza del gioco on line, è tornato per recuperare il rapporto con lei e riconquistare il cuore di Elena. Credit: © Federica Di Benedetto (RAI) Fortunato Cerlino è Cosimo Patruno Dieci anni di carcere duro non sono riusciti a piegare l’indole criminale di questo boss della Sacra Corona Unita, nonostante sia divenuto cardiopatico. In sua assenza gli affari di famiglia sono stati curati da un reggente, ma Cosimo non è soddisfatto e per questo ha deciso di tornare sulla piazza e riprendersi ciò che considera suo di diritto: la supremazia su tutto il territorio di Bari e provincia. Per farlo al meglio ha deciso di sfruttare la malattia per ottenere i domiciliari, ma gli serve il parere di un medico qualificato e insospettabile come Diego. Cosimo con i suoi uomini inizia a stargli addosso fino a quando Diego commette un errore che risulterà fatale per lui, ma utilissimo al boss. In questi dieci anni l’unico contatto di Cosimo con il mondo esterno è stata Rosa, la bellissima nuora, vedova del figlio, ucciso in un regolamento di conti poco prima del suo arresto. Con Rosa ha stabilito un patto in cambio della sua fedeltà: tenere il nipote Mino lontano dagli affari di famiglia. Ma una volta fuori dal carcere i patti saltano e Cosimo non vede l’ora di riabbracciare il nipote, erede prescelto, sangue del suo sangue. Credit: © Federica Di Benedetto (RAI) Bianca Guaccero è Rosa Patruno Da ragazza semplice e bellissima Rosa si è trasformata nel tempo in una donna forte e, se possibile, ancora più bella. Dieci anni prima un evento le ha cambiato la vita: l’assassinio di suo marito Antonio, ucciso davanti ai suoi occhi per un regolamento di conti. L’evento segna anche la vita di suo figlio Mino, destinato a essere l’erede designato al trono di Cosimo Patruno, il boss dei boss. Per salvare il figlio da un destino già scritto, Rosa ha stretto un patto con il male: negli ultimi dieci anni è stata il contatto di Cosimo con il mondo esterno, nella sua attività di abiti da sposa ha riciclato i proventi del clan e ora, nella speranza che le cose non cambino, accetta addirittura di fare da portavoce di Cosimo per ricattare Diego. Ma con il male non si scende a patti. Molto presto intuisce i veri piani di Cosimo e Diego diventa per lei e per il suo figlio l’unica via di uscita. Ogni volta che Rosa lo vede agire e contrapporsi al suocero crescono in lei la stima e la riconoscenza che sfociano presto in un sentimento più forte; Rosa si innamora e per Diego è davvero difficile resisterle. Credit: © Federica Di Benedetto (RAI) Michele Spadavecchia è Mino (Cosimino) Patruno Da quando suo padre è morto, Mino ha fatto del rapporto con la madre e della passione per i tuffi gli unici poli della sua vita. Pochi amici, zero social, anche perché al solo sentire il cognome che porta, quasi tutti preferiscono allontanarsi. Mino sa chi è suo nonno, ma non vuole avere nessun rapporto con lui e con il clan, ciononostante fa una gran fatica a convincere gli altri della sua onestà: il cognome che porta lo precede sempre. In tutti questi anni Rosa lo ha cresciuto bene, anche se gli ha tenuta nascosta la verità. Mino non sa quanto quel legame, che crede reciso con i Patruno, sia in realtà vivo e saldo. Anna è la prima a guardarlo con occhi diversi e a credere in lui. Per un’emergenza legata alla salute, è costretto a incontrare il nonno scoprendo quanto è difficile resistere al fascino del potere e al richiamo del sangue. L’unico scoglio al quale aggrapparsi è l’amore con Anna, ma tutto sembra più grande di loro, poco più che adolescenti.

Le trame della prima serata

Episodio 1

Diego Mancini ha tutto. A soli quarant’anni anni è Primario di Cardiochirurgia. È innamorato di Elena, la donna conosciuta quando si è trasferito in Puglia, della figlia di lei, Anna, e del figlio avuto insieme, Paolo. Da tempo progettano di sposarsi e ora che Elena ha finalmente ottenuto il divorzio, sono pronti al grande passo. Ma la felicità è fragile. E anche una vita così perfetta ha un difetto che la minaccia: la cardiopatia di Paolo. Dopo una grave crisi che mette in pericolo la vita del bambino, Diego decide di tradire ogni suo valore e compie un atto impensabile facendolo risultare primo nella lista trapianti a discapito di una ragazzina, Vanessa. Non sa che qualcuno lo sta tenendo d’occhio in attesa di un suo passo falso. Cosimo Patruno, boss della malavita al 41bis, a cui Diego ha rifiutato una perizia compiacente per fargli ottenere i domiciliari, comincia a ricattarlo attraverso Rosa, la giovane e bellissima nuora: o farà quello che vuole o tutti sapranno quello che ha fatto. E se questo accadrà, Diego perderà tutto.

Episodio 2

Il giudice stabilisce che Cosimo Patruno deve essere operato e che sia Diego a farlo. Mentre il boss viene ricoverato nel suo reparto, Diego si trova a fronteggiare un altro incubo: il padre di Vanessa decide di riportare a casa la ragazzina, incurante delle suppliche di Diego, distrutto dal senso di colpa. Intanto Anna conosce Mino, un ragazzo simpatico e gentile, con la passione per i tuffi. La ragazza ignora che sia il nipote di Cosimo Patruno. Elena, invece, riceve la visita sgradita dell’ex marito Rocco. L’uomo dice di essere cambiato e vorrebbe riprendere i rapporti con la figlia Anna. Diego, sempre più in difficoltà, cerca di organizzare l’operazione di Patruno ma scopre troppo tardi cosa ha in mente l’efferato criminale.