“Fosca Innocenti 2”, con Vanessa Incontrada e Francesco Arca

Arriva su Canale 5 la seconda stagione della fiction ambientata in Toscana Vanessa Incontrada e Francesco Arca Credit: © Cristina Di Paolo Antonio Tiziana Lupi







Per tutta la prima stagione di “Fosca Innocenti” i due protagonisti si sono corteggiati, stuzzicati, inseguiti, finché nell’ultima puntata si sono finalmente dati quel bacio che tutti stavamo aspettando. E che, facciamo un piccolo spoiler, aprirà anche la seconda stagione della serie in onda su Canale 5 dal 13 gennaio. Quella che, al netto delle implicazioni sentimentali, era apparsa subito evidente era la grande complicità tra Fosca e Cosimo che, non a caso, prima di innamorarsi erano stati amici per anni.

Chiacchierando con Vanessa Incontrada e Francesco Arca, abbiamo scoperto che anche loro sono grandi amici, come i due personaggi che interpretano, e che su alcune cose la pensano proprio allo stesso modo. Per esempio, sulla loro amicizia: «Vanessa è nel mio cuore» dice lui. E lei concorda: «Anche Francesco è nel mio cuore, gli voglio bene. Penso che l’amicizia sia una forma d’amore. Per me non c’è differenza tra “ti voglio bene” e “ti amo”, se non per il fatto che con la persona che ami vuoi costruire una vita».

Dove vi siete conosciuti?

Incontrada: «A Follonica, dove vivo. Ci siamo subito trovati bene. E ogni volta che ci vedevamo pensavo: “Chissà se ci capiterà mai di lavorare insieme”. Sapevo che sarebbe stata una bella esperienza e lo è stata davvero».

Arca: «Da buon senese, mi capitava spesso di andare a Follonica. Incontravo Vanessa, chiacchieravamo... E anch’io pensavo che sarebbe stato bello lavorare insieme».

Nella vita frenetica di tutti i giorni non è facile coltivare le amicizie. Vi sentite spesso?

Incontrada: «Quando è possibile. Se sai che quella persona c’è, non è necessario telefonarsi tutti i giorni. Però so che, se alzo il telefono perché ho un problema, Francesco è il primo ad arrivare».

Arca: «Io invece so che, se le scrivo un messaggio adesso, lei lo leggerà tra due settimane. Non è che non vuole rispondere, non li visualizza proprio (ride)».

Incontrada: «No, dai! È che a volte vedo che è arrivato un messaggio e penso: “Ok, finisco quello che sto facendo e dopo rispondo”. Solo che poi mi dimentico (ride)! Però, se leggo: “Vanessa, ho un problema, aiutami”, lo chiamo subito».

Arca: «È vero. A parte gli scherzi, Vanessa è davvero di una generosità sconvolgente. Se hai una qualsiasi difficoltà, lei se ne fa carico e ti aiuta senza mai risparmiarsi».

È capitato anche a voi, come a Fosca e Cosimo, di avere una storia d’amore con qualcuno che credevate solo amico o amica?

Incontrada: «No, mai».

Arca: «Mai. Può essere capitato che, dall’altra parte, ci fossero sentimenti diversi dall’amicizia e allora ho preferito fare un passo indietro».

Continuiamo il confronto con i vostri personaggi: vi sarebbe piaciuto fare il loro lavoro?

Incontrada: «Al vice questore non ho mai pensato, volevo fare la psicologa. Però questo ruolo mi ha preso, è bello stare in un contesto in cui hai un gruppo che ti segue. E poi è bello indagare. Io sono molto curiosa: mi piace sapere, devo sempre capire tutto, anche quando è inutile».

Arca: «Con la “Chiantineria” di Fosco ho vissuto una sorta di regressione perché tanti anni fa ho lavorato con mia madre in un’enoteca. Diciamo che conosco il mestiere».

Fosca e Cosimo vivono in campagna, nel casale che lei in questa seconda stagione rischierà di perdere…

Incontrada: «Io non potrei vivere né solo in città né solo in campagna. Per tanti anni ho vissuto in moltissime città, da Barcellona, dove sono nata, a Parigi, da Milano a Tokyo e a New York. Ora ho scelto di vivere in campagna ma non potrei farlo per 365 giorni all’anno».

Arca: «Sono nato a Siena e ho vissuto anche in campagna. Poi, per esigenze di lavoro, mi sono trasferito a Roma e sono diventato un perfetto cittadino. Mi piacerebbe tornare in campagna, ma la mia famiglia è contraria e, siccome io non conto niente, si rimane in città!».

Con gli animali come ve la cavate?

Incontrada: «Li amo follemente. Ho tre cani: Zelig e Tokyo, che sono due golden retriever, e Gina, la barboncina che è praticamente la padrona di casa. Sul set di “Fosca”, naturalmente, mi sono innamorata della cagnolina Alice: ho detto al padrone di avvisarmi se farà dei cuccioli perché uno di loro potrebbe diventare il mio quarto cane».

Arca: «Sono cresciuto con sette cani e poi, quando mi sono trasferito a Roma in un appartamento, ho preferito prendere due gatti. Da poco, però, è arrivato anche Camillo, un cane piccolissimo che amo alla follia, ma che non va d’accordo con i gatti. Avete presente quando si dice litigare come cane e gatto? A casa nostra ne abbiamo un esempio! Il grande amore, però, sono i cavalli, e le scene a cavallo che ho girato in “Fosca Innocenti” mi hanno entusiasmato».

Passiamo alla seconda stagione di “Fosca Innocenti”.

Incontrada: «Rispetto alla prima, ha ancora più forza da tanti punti di vista. Senza sminuire l’importanza dei casi di puntata, al centro c’è il rapporto tra Fosca e Cosimo che non sarà tutto rose e fiori, anche per l’arrivo di persone che daranno fastidio al loro amore».

Arca: «Come in ogni storia d’amore, anche tra Fosca e Cosimo ci saranno delle frizioni dovute sia ai rispettivi caratteri sia all’ingresso di nuovi personaggi. Concordo con Vanessa: diversamente da quanto accade di solito, la seconda stagione di “Fosca” è strutturata ancora meglio della prima, si va più a fondo nei rapporti e c’è più respiro anche nelle storie degli altri personaggi».

So che forse è presto per chiedervelo, ma ci sarà anche “Fosca Innocenti 3”?

Incontrada: «Ci sarà, e sarà la stagione finale».

Sta per finire anche il 2022: come trascorrerete il Capodanno?

Incontrada: «Lavorando. Fino a febbraio sono in tournée a teatro con “Scusa, sono in riunione… ti posso richiamare?” di Gabriele Pignotta, poi mi aspettano dei film. Sembra incredibile ma ho impegni fino alla fine del 2024. Due sole pause: quella di Natale, molto breve, e i dieci giorni alle Maldive che mi regalerò a gennaio e che ho organizzato già da mesi».

Arca: «Vanessa ha un’agenda che sembra un bollettino di guerra, per passare un po’ di tempo con lei devi legarla! Io sono più tranquillo: dopo la seconda stagione di “Fosca” ho girato un’altra serie e sono andato in Spagna per alcuni impegni di lavoro. Ora per le Feste sono tornato con la mia famiglia a Siena da mia madre e da mia sorella. La normalità, insomma, è un dono pazzesco».