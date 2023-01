“Fosca Innocenti 2”: trama, cast e personaggi

Solare, energica, determinata: queste sono alcune delle qualità di Fosca, abile Vicequestore della questura di Arezzo. Donna libera e indipendente, ama la vita, il lavoro e la sua terra, a cui è legata visceralmente. Abita in un suggestivo casale immerso nella campagna toscana assieme alla tata Bice, che la segue da sempre con amore e dedizione. Ha perso precocemente la madre ed è cresciuta nell’amore e nel mito del padre, da cui ha ereditato la passione per la campagna e per gli animali, i cavalli in particolare. È proprio grazie al padre che ha sviluppato un dono che può utilizzare anche nel suo lavoro: uno straordinario olfatto che trasforma ogni fragranza in un indizio risolutivo. In questura guida una squadra quasi tutta al femminile che la supporta quotidianamente e le fornisce un valido aiuto nella gestione dei casi di volta in volta affrontati. In amore ha finalmente trovato la sua strada, accanto a Cosimo, l’amico di una vita, che piano piano sta abbattendo tutte le sue difese. Li ritroviamo in totale armonia, pieni di allegria e di aspettative, forse pronti anche ad annunciare una felice notizia. Ma il destino gioca spesso degli scherzi nefasti: molto presto Fosca si troverà ad affrontare dei terribili imprevisti che la costringeranno a rivalutare l’amata figura paterna e ad affrontare un uomo che viene da un passato ormai dimenticato che rischierà di distruggere la serenità finalmente raggiunta.