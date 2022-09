“Fosca Innocenti”, le foto dal set della seconda stagione

Siamo stati ad Arezzo mentre si gira la seconda stagione della serie giallo-rosa di Canale 5 che vedremo nel 2023 Vanessa Incontrada per poter girare le scene a cavallo intorno al suo casale ha preso lezioni di equitazione Credit: © Cristina Di Paolo Antonio Tiziana Lupi







Alla fine dell’ultima puntata della prima stagione li avevamo lasciati alle prese con un bacio. Lungo, appassionato ma, soprattutto, atteso da tanto tempo. Lo aspettavano loro, che si erano stuzzicati, avvicinati, allontanati e riavvicinati per tutta la serie; lo aspettavamo noi, che abbiamo fatto il tifo per il loro amore fin dai primi minuti di “Fosca Innocenti”, la serie prodotta da Banijay Studios Italy per Rti e interpretata da Vanessa Incontrada nei panni del vicequestore di Arezzo.

Per capire se quel bacio è stato l’inizio di una storia d’amore e anche se quella storia è destinata a durare, noi di Sorrisi siamo andati a curiosare sul set durante le riprese della seconda stagione che andrà in onda su Canale 5 il prossimo anno. Naturalmente non possiamo anticipare nulla, ma almeno una cosa ve la possiamo, anzi ve la dobbiamo dire: quando rivedremo Fosca e Cosimo li troveremo insieme, e più belli e innamorati che mai.

Ad anticiparlo sono proprio i diretti interessati: «Lui è uno sciupafemmine ma il suo amore per Fosca è unico» dice la Incontrada. «E lei, d’altra parte, vive la storia con molto trasporto, è arrivato il momento in cui si è lasciata finalmente andare». Francesco Arca conferma: «Tra la prima e la seconda stagione c’è un salto temporale. Ora Fosca e Cosimo sono fidanzati già da un po’».

Sul set di Fosca Innocenti 2 La “Chiantineria” di Cosimo è un vero locale del centro di Arezzo in cui è possibile acquistare e degustare prodotti tipici Credit: © Cristina Di Paolo Antonio «Non posso svelare nulla, ma sappiate che ci piacerebbe fare una terza stagione» dice Francesco Arca Credit: © Cristina Di Paolo Antonio Fosca dirige una squadra composta quasi solo da donne. Qui è al lavoro con, da sinistra, gli ispettori Giulia De Falco (Desirée Noferini) e Rosa Lulli (Cecilia Dazzi) Credit: © Cristina Di Paolo Antonio Un bacio tra Fosca e Cosimo durante la Giostra del Saracino, il caratteristico torneo equestre che si svolge due volte all’anno Credit: © Cristina Di Paolo Antonio La Piazza Grande di Arezzo Credit: © Cristina Di Paolo Antonio Gli Armigeri del quartiere di Porta del Foro, figuranti della manifestazione Credit: © Cristina Di Paolo Antonio

Vivono insieme?

Vanessa: «Sì, nel casale di lei che è uno dei luoghi protagonisti della serie. Con loro c’è Bice, la tata storica di Fosca, che conosce anche Cosimo da tanti anni e che è un punto di riferimento per entrambi».

Francesco: «Non essendo giovanissimi, hanno un po’ bruciato le tappe. E comunque si conoscevano già da tanto tempo, solo che dopo 20 anni di amicizia hanno scoperto di essere innamorati l’uno dell’altra».

Le fiction ci hanno abituati a continui colpi di scena in amore. Ne vedremo di nuovi anche qui?

Vanessa: «Noi non facciamo eccezione! Diciamo che arriverà un terzo incomodo che creerà un bel po’ di problemi nella vita di Fosca».

Francesco: «Il classico elemento di disturbo!».

Amori a parte, Fosca e Cosimo hanno ciascuno il proprio lavoro che li tiene molto impegnati: lei trascorre le giornate in commissariato, con la sua squadra quasi tutta al femminile, e lui sta nella sua “Chiantineria”. Almeno lì sarà tutto tranquillo?

Vanessa: «Non proprio tutto. Ci saranno cambiamenti anche per i miei compagni di lavoro».

Francesco: «Cosimo vede evolvere il rapporto con Susy, la ragazza che lavora nella sua enoteca. Però, certo, i cambiamenti più importanti riguardano Fosca».

Che cosa vi hanno regalato i vostri personaggi?

Vanessa: «Ho un grande affetto per Fosca, una donna rigida ma molto umana. Cosa mi ha regalato? Prima di tutto la possibilità di usare per qualche tempo il suo splendido nome e poi di vivere in un mondo che non conosco: quello della Polizia. Anche io, però, ho dato molto a lei, anzi penso di averle dato più di quanto ricevuto. Le ho regalato Vanessa, con i miei pregi e i miei difetti».

Francesco: «Cosimo mi ha regalato la possibilità di andare a cavallo, che era uno dei miei sogni nel cassetto. Amo tutti gli animali, se potessi riempirei la casa di cani, gatti, pesci... Peccato solo che abbia dovuto cavalcare anche nei giorni di terribile mal di schiena».

Che è successo?

Vanessa: «Una cosa incredibile: dopo tre mesi di riprese tra caldo e aria condizionata, io e Francesco ci siamo bloccati con la schiena negli stessi giorni, lui nella parte alta, io nella parte bassa. È stato tremendo».

Francesco: «Per qualche giorno abbiamo potuto girare solo grazie a iniezioni contro il dolore. Ma ne è valsa la pena e sono sicuro che anche il pubblico sarà d’accordo con me».