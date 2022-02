“Fosca Innocenti”: trama, cast e personaggi

Solare, energica, determinata. Queste sono alcune delle qualità di Fosca, abile Vicequestore della Questura di Arezzo. Donna libera e indipendente, ama la vita, il lavoro e la sua terra, cui è legata visceralmente. Abita in un suggestivo casale immerso nella campagna toscana assieme alla tata Bice, che la segue da sempre con amore e dedizione. Ha perso precocemente la madre ed è cresciuta nell’amore e nel mito del padre, da cui ha ereditato la passione per la campagna e per gli animali, i cavalli in particolare. È proprio grazie al padre che ha sviluppato un dono straordinario: un incredibile olfatto, che trasforma ogni fragranza percepita in un indizio risolutivo. In questura guida una squadra quasi tutta al femminile che la supporta quotidianamente e le fornisce un valido aiuto nella gestione dei casi di volta in volta affrontati. È una paladina della verità sempre e comunque, a tutti i costi. Questo è quello che pensa e che vuole per sé. In amore è libera e indipendente: non ha bisogno di un uomo accanto a sé, anche se non disdegna l’ipotesi di accettare inviti da interessanti pretendenti. Ha un forte legame di amicizia dai tempi della scuola con Cosimo, che potrebbe essere qualcosa di più, ma teme il suo lato "donnaiolo", in cui rivede il difetto che imputa al padre.