Francesco Arca è il protagonista di “Resta con me”

A Sanremo c’era anche lui, Francesco Arca, che ha presentato sul palco del Teatro Ariston (e anche nella nostra redazione sanremese) la sua nuova fiction “Resta con me”, che vedremo in onda su Rai1 a partire dal 19 febbraio. Ma prima di farcela raccontare, gli chiediamo qual è il suo rapporto con il Festival: «È l’unico programma che fa stare tutti gli italiani davanti al televisore: io lo guardavo sempre con i miei genitori e mia sorella. È un ricordo di unione, di sorrisi e di pianti per l’emozione».

Qual è la sua canzone sanremese preferita?

«Ne scelgo due: la prima è “Vado al massimo” di Vasco Rossi, perché sono cresciuto ascoltando la sua musica. Per me Vasco è sempre un mito. E poi dico “Spunta la luna dal monte”, che Pierangelo Bertoli cantò insieme con i Tazenda. È un ricordo che lego a mio papà, che era sardo. Quando sento quel pezzo mi emoziono ancora».

Parliamo di “Resta con me”: lei è Alessandro Scudieri, un vicequestore esperto nella profilazione dei criminali.

«Un suo errore lo costringerà a ricominciare quasi da zero, entrando in una nuova squadra che lavora solo di notte. Questa è una serie anomala, in bilico tra poliziesco e dramma. Il difficile rapporto di Alessandro con la moglie Paola (Laura Adriani, ndr) è importante almeno quanto le scene d’azione. E cambierà con l’arrivo di un bambino, Diego (Mario Di Leva, ndr), in affido».

Come li cambierà?

«Questo bimbo è un imprevisto che arriva e travolge la vita dei due protagonisti. E Diego finisce per aiutarli, anche se dovrebbe essere il contrario. La cosa buffa è che lo stesso è accaduto anche sul set».

Ossia?

«Spesso si sente dire che recitare con i bambini sia difficile. Ma quando mai? Avere accanto la spontaneità di Mario Di Leva mi ha solo aiutato. Perché gli adulti si nutrono dell’energia dei bambini. Già conoscevo suo padre Francesco, ma devo dire che Mario è un piccolo fenomeno. Fa le cose per istinto ed è sempre rilassato. Se ero nervoso per una scena difficile o per uno dei tanti intoppi che capitano sul set, lui mi dava una pacca sulla spalla e diceva: “France’ ma qual è il problema? Sta tranquillo che risolviamo!”. Abbiamo legato veramente un sacco».

Forse anche perché lei è padre di due bambini piccoli... Maria Sole e Brando Maria. Si sente un “family man”, come dicono gli americani?

«Se intende uno che deve passare tutta la giornata in famiglia, no: a volte i set mi impegnano anche per mesi. Però quando torno, allora sì che lo divento. Con Maria e Brando (rispettivamente di 7 e 4 anni, avuti insieme con la compagna Irene Capuano, ndr) recuperiamo tutto il tempo perduto!».

Di recente è stato protagonista di un monologo a “Le Iene” in cui ha parlato proprio dell’essere padre e di essere cresciuto in una famiglia di sole donne perché, purtroppo, lei ha perso suo papà molto presto.

«Ne sono molto orgoglioso. Il mio “mental coach” mi aveva proposto di scriverlo insieme, io però ho preferito farlo da solo. È stata una cosa uscita dal cuore».

Tornando a “Resta con me”. La serie è ambientata a Napoli, con scene prevalentemente notturne.

«L’idea, splendida, è dello scrittore e autore della fiction Maurizio de Giovanni. Ho scoperto una città che vive tutta la notte. Abbiamo cercato di raccontare i suoi angoli più insoliti e anche la grandissima solidarietà che si vede soprattutto di notte, con i volontari che aiutano le persone senza un tetto e in difficoltà. E poi, naturalmente, c’è tanta azione. La regista Monica Vullo è una maestra nel genere».

Le piacciono le scene d’azione?

«Sì, mi sento a mio agio. Sarà che avrei dovuto fare il paracadutista, come mio padre. Mi ero preparato per quel lavoro, ma poi, quasi per caso, eccomi a fare tutt’altro. Ma anche come attore adoro le scene d’azione e cerco di farne più che posso: prendo pure lezioni d’equitazione e sull’uso delle armi».

“Resta con me” ricorda anche una celebre canzone di Pino Daniele.

«Che infatti è nella colonna sonora della fiction. Non poteva essere altrimenti per una storia ambientata a Napoli, città di cui Pino è stato davvero un simbolo speciale e indimenticabile».