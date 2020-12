“Fratelli Caputo”, trama e cast della nuova fiction

Prende il via mercoledì 23 dicembre, in prima serata su Canale 5, la nuova serie con protagonisti Nino Frassica e Cesare Bocci

23 Dicembre 2020 | 9:54 di Cecilia Uzzo

Dopo il thriller de "Il silenzio dell’acqua", arriva la fiction "Fratelli Caputo", al via da mercoledì 23 dicembre per quattro appuntamenti in prima serata su Canale 5.



Nino Frassica e Cesare Bocci sono i fratelli del titolo, che omaggia i Fratelli Capone interpretati da Peppino De Filippo e Totò nel film "Totò, Peppino e la… malafemmina". La serie, prodotta da Ciao Ragazzi! con il sostegno della Apulia Film Commission, è una comedy ideata da Valentina Capecci e diretta da Alessio Inturri.



È la storia di amore/odio e di un conflitto apparentemente eterno tra due fratellastri, Nino (Nino Frassica) e Alberto (Cesare Bocci) che si conoscono per la prima volta dopo cinquant’anni. Accanto ai due protagonisti, il cast della fiction si completa con tanti nomi della tv e del cinema italiano e con Red Canzian, musicista dei Pooh, che figura come guest star.

Trama

Nino e Alberto Caputo non si sono mai conosciuti, anche se sono fratellastri. Entrambi sono figli di Calogero Caputo, rimpianto sindaco di Roccatella che nel paesino siciliano aveva sposato Agata (Aurora Quattrocchi) e avuto il suo primo figlio, Nino. Calogero, però, durante un viaggio di lavoro a Milano aveva conosciuto Franca (Anna Teresa Rossini) e da lei aveva avuto il secondo figlio, Alberto, abbandonando la famiglia siciliana. Nino è cresciuto così senza padre, con la ferita di un abbandono che la madre non ha mai cercato di attenuare. Alberto, invece, ha avuto un padre, una famiglia felice, una formazione universitaria, tutto ciò che a Nino è stato negato. Dopo cinquant’anni, i due si incontrano per la prima volta come rivali, entrambi candidati alla poltrona di sindaco a Roccatella.

Foto: Cesare Bocci e Nino Frassico sono rispettivamente Alberto e Nino nella fiction "Fratelli Caputo" - Credit: © Mediaset

Cast

Accanto ai due fratelli Caputo, ci sono le rispettive famiglie. Nino (Nino Frassica) vive con la madre Agata, interpretata da Aurora Quattrocchi. La famiglia di Alberto (Cesare Bocci) è composta dalla moglie Patrizia (Sara D’Amario), la figlia Barbara (Giorgia Boni) e Giacomo (Riccardo Antonaci), oltre al figlio Andrea (Riccardo de Rinaldis) che, però, studia in Spagna. Il cast si completa con Anna Teresa Rossini che ha il ruolo della mamma di Alberto. Ci sono poi Carmela Vincenti, Mimmo Mancini e Fabrizio Buompastore.

Anticipazioni della prima puntata

A Roccatella Nino Caputo, gestore di un'agenzia di saltimbanchi, sfida nella conquista del titolo di sindaco del paese il fratellastro Alberto, appena arrivato da Milano. Agata, la madre di Nino, non ha mai accettato di essere stata abbandonata dal marito tanti anni prima per una donna milanese, perciò fomenta il figlio a fare tutto il possibile per battere il fratellastro. Alberto, dopo avere appurato l'astio che aleggia nei suoi confronti, fa in modo che la sua famiglia lo raggiunga a Roccatella. Così, arrivano la moglie Patrizia e i figli Barbara e Giacomino. Divideranno il casale con la famiglia di Nino Caputo, con l'aiutante Turi e la domestica Rosalia.