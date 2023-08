Gabriel Garko: «Dopo sei lunghi anni sono felice di tornare sul set»

Lo abbiamo incontrato a Roma durante le riprese di "Se potessi dirti addio", una nuova fiction di Canale 5 Gabriel Garko sul set di “Se potessi dirti addio”, la serie prodotta da Jeki Production per Mediaset, che andrà in onda in tre serate su Canale 5 Stefania Zizzari







Che il caldo di Roma oggi sia asfissiante… neanche a dirlo. È ormai la cronaca che ci accompagna (purtroppo) da settimane. Tant’è. Siamo sul set di “Se potessi dirti addio”, nuova serie di Canale 5, e siamo in una zona elegante della Capitale, il quartiere Coppedè (a 100 metri da qui c’è il celeberrimo Piper). È il momento della pausa pranzo e aspetto che i protagonisti Gabriel Garko e Anna Safroncik mi raggiungano per chiacchierare della serie, seduti su questo divanetto strategicamente sistemato in un fazzoletto di ombra del terrazzo. Gabriel Garko arriva sorridente. Indossa gli abiti di scena e ha un maglione di lana leggera. Leggera, ma pur sempre lana... «Ormai mi sono abituato» ride. «L’importante è non pensarci e immaginarsi, anzi convincersi, che la temperatura sia invernale...».

Si siede, urta il piccolo registratore che avevo posizionato sul divano. Questo cade e va a infilarsi tra i cuscini e lo schienale in un punto che è complicatissimo raggiungere. «Ecco, manco ho cominciato a parlare e già ho fatto un guaio» ride Gabriel, che nel frattempo con qualche difficoltà e manovre da contorsionista riesce a recuperare il registratore. È allegro, sereno, gioviale. L’avevo incontrato l’ultima volta nel 2017 in occasione della sua esperienza in teatro con “Odio Amleto”, una deliziosa commedia di Paul Rudnick in cui recitava accanto a Ugo Pagliai. Era un’altra persona. «Dopo quello spettacolo decisi di staccare tutto per riprendere in mano la mia vita» racconta. E dopo essersi allontanato volontariamente dai riflettori per sei anni, il Gabriel che è oggi davanti a me è decisamente più disteso, pacato e consapevole. Ed è tornato sul set con questa fiction diretta da Ricky Tognazzi e Simona Izzo.

Gabriel, sei anni sono lunghi. Come è stato ritrovarsi su un set?

«Prima di ricominciare un po’ di ansia ce l’avevo, lo confesso. Mi chiedevo: “E se poi non mi ricordo niente?”».

E invece?

«È come andare in bicicletta. Non ho avuto nessun problema, è tornato tutto in modo naturale come se non me ne fossi mai andato. Ma avevo bisogno di quello stacco, l’ho voluto, l’ho cercato. In realtà volevo prendermi un paio di anni di pausa, ma poi è arrivato il Covid e i tempi si sono allungati, però sono molto contento perché sono riuscito a ritornare dove ero senza problemi, e per me questa è una grandissima vittoria».

In realtà l’abbiamo già rivista a “Ballando” l’anno scorso.

«Sì, e mi avete visto rompermi tutto... (l’attore si è dovuto ritirare a causa di diversi infortuni, ndr)».

A proposito, ora sta bene?

«Sì, ho ancora da fare con la spalla ma direi di sì».

Il suo ritorno come attore però è con questa serie...

«Sì, certo. Tutto il resto è un contorno, piacevolissimo, ma il mio lavoro è quello dell’attore».

Come mai ha scelto “Se potessi dirti addio” per tornare?

«Perché interpreto Marcello, un uomo che ha perso la memoria e deve ritrovare se stesso, che è un po’ quello che è successo anche nella mia vita in fondo. Lui cerca di ricrearsi una nuova esistenza, ripartendo da zero e io sto facendo la stessa cosa. Era la proposta giusta al momento giusto».

E allora, com’è questo Marcello?

«Sa che non me lo ricordo? Devo aver perso la memoria (ride)».

Si è immedesimato a tal punto?

«Scherzo! Marcello è un personaggio particolare, è un artista, un pianista».

Ha preso lezioni di pianoforte?

«Sì, ho studiato il piano e in alcune scene sono io che suono. O meglio, ci provo. A casa ho la “sala dell’arte” in cui c’è anche un pianoforte perché mi piacerebbe imparare a suonarlo bene. Però certo, c’è bisogno di tempo: a 80 anni magari qualcosa di decente riuscirò a suonarlo!».

Si ricorda la prima scena che ha girato su questo set dopo i sei anni di allontanamento?

«Come no? Eravamo in campagna e io dovevo zappare la terra. Mi sono tornati in mente tutti quei critici che di me hanno sempre scritto: “Altro che attore: quelle di Garko sono braccia rubate all’agricoltura”. Allora mi sa che avevano ragione... (ride a crepapelle)».

Braccia che continueranno a essere rubate all’agricoltura, dal momento che dopo questo ha tanti progetti nel cassetto...

«Sì (ride). Oltre a questa fiction, che è un bellissimo giallo misto a passione, con tante sorprese per lo spettatore, posso anticipare che ci rivedremo ancora in tv e poi anche in teatro».