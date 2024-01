Giacomo Giorgio, l’attore reso famoso da “Mare fuori” e oggi nel cast di “Doc”

Prima ha interpretato il giovane boss Ciro e ora il giovane specializzando Lentini Giorgia Belfiore







«Fare l’attore è come essere un buon cattolico. Anzi, un super cattolico che va a messa tutti i giorni, non solo la domenica». È così che Giacomo Giorgio, classe 1998, descrive il proprio lavoro. Un lavoro che sognava di fare sin da quando era piccolo, senza aver mai pensato a un piano b. E prima ha interpretato il giovane boss Ciro nella serie di culto "Mare fuori", ruolo che lo ha reso amatissimo e famoso, e ora indossa il camice bianco del giovane specializzando Lentini nella nuova stagione di "Doc - Nelle tue mani", con protagonista Luca Argentero, in onda il giovedì su Rai1.

Giacomo, iniziamo proprio da "Doc" e dal suo Federico Lentini. Che tipo è?

«Non è un personaggio ovvio: ha tanti piani narrativi, incoerenze, fragilità e antipatie. È un figlio di papà, milanese, presuntuosetto, con una vita comoda e una carriera già tracciata. È l’antitesi di Ciro, che invece è cattivo, napoletano e appartenente a una famiglia malavitosa».

Quanto si ritrova in questi due personaggi?

«Il bello di fare l’attore è proprio questo: avere l’occasione di interpretare ruoli distanti da noi. Devo dire che i personaggi che ho fatto finora sono tutti completi e diversi tra loro. Io sto nel mezzo».

Tornando a lei, possiamo dire che il suo sogno di bambino si è realizzato...

«Vorrei mentire e dire che pensavo di fare altro, ma in realtà ho sempre saputo, sin da quando ero piccolo, di voler diventare un attore. Sebbene io provenga da una famiglia umile, e per molti questo sia un mestiere precario, non ho mai pensato di fare altro. D’altronde, credo che questo sia un lavoro che non si può fare pensando anche a strade alternative».

Quali sono stati i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo?

«Quando ho deciso di fare l’attore ero ancora uno spettatore. A 6 anni ho visto a teatro "Miseria e nobilità" (opera di Eduardo Scarpetta, ndr) e sono uscito completamente sconvolto. Ero piccolo e non ne capivo il senso profondo come lo capisco adesso, ma mi ricordo la sensazione di shock. Invece il primo film al cinema fu "Papillon" con Steve McQueen. Anche in questo caso ne rimasi folgorato. Questi due eventi furono scatenanti nel voler fare questo mestiere».

Poi da Napoli si è trasferito a Milano e ha iniziato a studiare il metodo Stanislavskij.

«Mi fu suggerito di seguire un percorso meno accademico e più emotivo. A 15 anni a Milano ho iniziato a incontrare grandi maestri che mi hanno insegnato molto. Senza di loro non avrei appreso le conoscenze recitative che utilizzo ora. Il metodo prevede una prima parte di studio, ma in realtà non finisce mai, continua ancora adesso».

Oltre alla preparazione, cosa c’è nel lavoro di attore?

«Bisogna sicuramente studiare, ma poi, nell’atto pratico della recitazione, c’è una componente mistica, magica. Avviene sempre qualcosa di inaspettato che può sorprendere».

Il ruolo che le ha dato grande popolarità è stato quello di Ciro in "Mare fuori". Com’è cambiata la sua vita?

«Completamente! È tutto diverso tra il prima e il dopo. L’unica cosa che non è cambiata sono io perché mi sento lo stesso ragazzo di prima. E mi sto godendo la partenza della mia carriera».

E dal punto di vista privato?

«Non c’è niente che riguardi il mondo di prima perché ovviamente sono cambiate tante abitudini quotidiane».

Tra 10 anni, Giacomo, dove si vede?

«È pericoloso pensare al futuro quando si è attori. Diciamo che preferisco allenare il “qui e ora”. Sto nel presente e vivo il momento».

Il suo sogno nel cassetto?

«Mi auguro di fare tanti film che piacciano alle persone. Magari anche con qualche statuetta importante».

Parla dell’Oscar?

«Magari! L’Oscar è l’aspirazione più grande per gli attori, ma penso anche ai David di Donatello…».