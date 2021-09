Giampaolo Morelli: «Girare Coliandro è una fatica pazzesca!»

Dal 15 settembre arrivano su Raidue i nuovi episodi del vulcanico ispettore Giampaolo Morelli Paolo Fiorelli







«Quando ritorna Coliandro? Ci state lavorando, vero?». Racconta Carlo Lucarelli, l’inventore del personaggio, che la domanda dei fan si fa più pressante ogni giorno che passa. «E il fan non è che lo chiede e basta, lo intima, lo ordina, con quel punto interrogativo, alla fine, che non è una domanda. È una minaccia».

Giampaolo Morelli, l’unico e vero Coliandro televisivo, conferma tutto: «Io ormai so che ho il preciso dovere di fornire agli spettatori una nuova stagione ogni tre, quattro anni al massimo. E visto che l’ultima è del 2018, ci siamo. Non potevamo più aspettare. Ed ecco quattro episodi nuovi di zecca».

Cosa vi siete inventati questa volta? Coliandro è cambiato? Magari viene promosso?

«Per carità! Non si cambia un “cult”. A rovinare certe serie tv è stata proprio la mania di far “evolvere“ il protagonista. Ma quale evolvere? Ma quale crescere? Coliandro è sempre il solito irruento, generoso, impacciato, bislacco detective “vecchia maniera”. A cambiare è la realtà intorno a lui e i casi che deve affrontare».

E le donne che incontra. In ogni puntata c’è una nuova guest star, e di solito Coliandro le conquista tutte.

«Più che altro gli piace immaginarlo. Ogni volta si innamora e si illude di fare innamorare, ma poi resta sempre solo. Le donne che incontra lo fanno precipitare in mondi più grandi di lui. Nicoletta Romanoff, per esempio, è un’affascinante esperta d’arte. Lui pensa di proteggerla, ma sarà lei a manipolarlo».

In un’altra storia Coliandro si innamora della figlia del capo, interpretata da Chiara Martegiani. Lui è felice?

«Figuriamoci... soprattutto quando se lo ritrova a cena. Ma a lei non importa, è una ragazza dolce ma molto emancipata».

Nell’episodio “Intrigo maltese” invece c’è Sabrina Impacciatore.

«E fa morire dal ridere perché interpreta una giornalista-detective straniera con cui Coliandro finirà per allearsi. Del resto i colleghi lo tengono sempre un po’ in disparte e allora lui deve scegliere se obbedire agli ordini o fare a modo suo, infrangendo le regole. Ovviamente alla fine fa a modo suo».

Rivedremo anche Cinno, l’hacker che ogni tanto dà una mano all’ispettore con i computer: come se la cava Coliandro con la tecnologia e il web? È un tipo “social”?

«Ma figuriamoci, a stento sa accendere un computer. Il massimo che può fare è una ricerchina su Google. Come la maggior parte di noi eh, non sentitevi troppo superiori! Comunque lui è un detective d’azione, si ispira più a Clint Eastwood che alla Scientifica».

Tra i cattivi ci sono “Cicciù e Papalli”, due sicari-fidanzatini sdolcinati, e persino un malvivente che si fa chiamare Don Lurio: ma dove li va a pescare Coliandro questi svitati? Capitano tutti a lui?

«Eppure prendiamo sempre spunto dalla cronaca. Per esempio, si parla delle infiltrazioni delle mafie dell’Est in Emilia. Poi Carlo Lucarelli colora i personaggi da par suo. Ognuno ha una forte personalità».

I suoi bambini guardano Coliandro? È educativo?

«Educativo non credo, ma “intrattenitivo” di sicuro. I miei sono ancora piccoli, ma forse il più grande, Gianmarco, che ha 8 anni, potrebbe cominciare ad apprezzarlo... altrimenti sarà per la prossima stagione!».

E ora che ha adempiuto i suoi “obblighi coliandreschi”, che farà?

«Sto lavorando al mio secondo film da regista. Si intitola “Falla girare”, è ambientato a Napoli ed è una storia sulle droghe leggere... in chiave di commedia. Ma adesso è presto per parlarne: prima voglio godermi le reazioni dei fan alla nuova serie. Me lo merito, il set di Coliandro è stato una faticaccia».

Perché?

«Ma perché era una scena d’azione dopo l’altra. Corri di su, picchia di qua, vieni picchiato di là... Coliandro tranquillo non lo vedrai mai. Coliandro è sempre in affanno. Quattro mesi di sparatorie, botte, corse: alla fine mi sento da ricovero. Per fortuna mi sostiene l’alimentazione: per calarmi meglio nell’ambientazione emiliana mangio solo tortellini e tagliatelle».