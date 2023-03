Ginevra Francesconi è Sole in “Buongiorno, mamma!”

Nella fiction in onda su Canale 5 è la terzogenita dei Borghi (Maria Chiara Giannetta e Raoul Bova) Tiziana Lupi







Nella fiction in onda su Canale 5, la seconda stagione di "Buongiorno, mamma!", abbiamo visto Sole, la terzogenita dei Borghi (Maria Chiara Giannetta e Raoul Bova), diventare madre a soli 17 anni. La stessa età che aveva Ginevra Francesconi, che la interpreta, quando è andata a vivere da sola. «Siamo entrambe precoci» dice ridendo l’attrice.

Effettivamente lei ha iniziato a lavorare molto presto.

«Avevo 7 anni quando ho fatto i primi spettacoli nella scuola di teatro che frequentavo. Non immaginavo, però, che sarebbe diventato il mio lavoro».

E quando lo ha capito?

«Quando sono arrivati i primi ruoli per il cinema e poi per la tv. All’inizio non è stato facile, ho avuto qualche difficoltà, soprattutto con la scuola per le tante assenze, ma alla fine è andato tutto bene e mi sono diplomata al liceo scientifico».

Cosa fa quando non è sul set?

«Vedo gli amici, che sono importantissimi, e cerco di viaggiare il più possibile. Poi, vivendo da sola, mi occupo un po’ della casa».

Pratica qualche sport?

«Nessuno in particolare, però mi piace mantenermi attiva, perciò mi alleno da sola a casa».

Anche sua sorella Ludovica è attrice.

«Sì. È più grande di me, ha 24 anni. Ci è capitato di fare qualche provino insieme ma non abbiamo mai lavorato sullo stesso set. Penso che sarebbe una bella esperienza. Abbiamo un ottimo rapporto: tanti consigli e zero competizione. E abbiamo la fortuna di avere due genitori meravigliosi che ci hanno sempre appoggiato e che sono i nostri primi fan».

C’è un’attrice a cui si ispira?

«Natalie Portman, la adoro. Però cerco di imparare un po’ da tutti, rubando con gli occhi».

Dove la rivedremo?

«Nella serie di Sky "Un’estate fa", un progetto corale con tanti attori bravi, come Lino Guanciale e Nicole Grimaudo, in uscita nel 2023».