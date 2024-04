Giorgio Marchesi vive un momento di grande popolarità grazie a “Vanina” (ma non solo)

«In questi mesi passo continuamente da un set all’altro» spiega l’attore che interpreta il magistrato Malfitano. E ora lavora a una serie con Anna Valle Solange Savagnone







Tra “Vanina - Un vicequestore a Catania”, ora su Canale 5, “Studio Battaglia 2”, appena concluso, e il film su Alda Merini andato in onda a marzo, Giorgio Marchesi è l’attore televisivo del momento. «Ne sono felice, anche se mi sarebbe piaciuto “diluire” le uscite dei vari lavori per godermi le cose di più. Però la legge di Murphy è questa. E non è la prima volta che capita».

Partiamo allora dal successo di “Vanina”. Se l’aspettava?

«C’è una bella fotografia, la storia è godibile e ha tanta ironia. Fin dalla prima puntata i personaggi sono risultati chiari, riconoscibili e davvero ben caratterizzati».

Con Giusy Buscemi avete gioito insieme degli ascolti già dopo la prima puntata?

«Ci siamo scritti sulla chat del gruppo della serie ed eravamo tutti molto contenti. Credo che lei, che è la protagonista assoluta, sia raggiante. La prima puntata l’ho vista assieme a quasi tutto il resto del cast. È stato divertente: la maggior parte degli attori l’ho solo incrociata sul set perché ho lavorato soprattutto con Giusy, è stato bello commentare con loro le scene».

Si piace nella fiction?

«Diciamo che mi giudico “non insufficiente”».

Commenti che ha particolarmente gradito?

«Mi hanno riportato che secondo qualcuno sarei come il vino, che quando invecchia migliora. Una battuta che mi fa ridere, presa tra l’altro da “Studio Battaglia”, dove invece mi paragonano a un whisky. Insomma, rimango nel mondo degli alcolici (ride)».

Essere così popolare in questo periodo spiazza?

«La popolarità va e viene in base alla presenza in tv. Quando è uscita “La sposa” ho avuto un’altra botta di riconoscibilità, come ai tempi di “Un medico in famiglia” e “La grande famiglia”, le fiction che mi hanno fatto conoscere al grande pubblico, andate in onda in contemporanea».

Non è che stavolta, visto l’affetto travolgente del pubblico, dovrà vivere “sotto scorta” come il suo magistrato Paolo Malfitano, in “Vanina”?

«Mi fa piacere quella che io chiamo “la fama condominiale”. Più di una signora mi ha fermato per strada per farmi i complimenti per lo spettacolo “Il fu Mattia Pascal” che ho portato in tournée per tre anni. Il teatro permette di avere un rapporto diretto con il pubblico. Non mi sento accerchiato, non ho bisogno della scorta (ride). Sono sempre grato dell’affetto che ricevo».

Il successo può dare alla testa. Che cosa le fa tenere i piedi per terra?

«Mi basta tornare a casa, dove tutti conoscono i miei difetti. E a Bergamo, dove sono nato. Lì ho gli amici di sempre, che non hanno mai cambiato atteggiamento: non hanno alcuna reverenza nei miei confronti, anzi!».

Le è capitato di avere periodi in cui non lavorava, magari all’inizio?

«Sì: è dura quando fai tanti provini e arrivi quasi ad avere la parte, ma poi ti scartano. Capita di avere periodi più “tranquilli”. Quello che mi salva quando non lavoro è tenermi occupato: sto all’aria aperta, corro, pratico sport, leggo, viaggio. L’importante è non rimanere a casa a fissare il telefono o chiamare per sapere se ci sono opportunità».

Ha mai pensato a un piano B?

«Non escludo di trovare un’attività diversa: aprire un locale potrebbe essere un valido piano B. Ma sinceramente, se la salute ti assiste, puoi fare l’attore anche da anziano. Il teatro aiuta a mantenersi giovani. Umberto Orsini va in scena ancora oggi a 90 anni!».

Come ha mosso i primi passi nella recitazione?

«Avevo 23 anni quando ho fatto il mio primo corso di teatro, una cosa semplice. Ho avuto un maestro che mi ha detto che la cosa migliore per fare questo mestiere era... farlo! Ho “rubato” i trucchi del mestiere ai bravi attori e da lì in poi non mi sono più fermato».

Da poco ha iniziato le riprese della fiction “Le onde del passato” con Anna Valle. Chi sarà?

«Un commissario di polizia. Stiamo girando a Roma poi andremo all’isola d’Elba e poi di nuovo a Roma: le riprese andranno avanti fino alla fine di luglio. Sarà una fiction in sei serate».

Ha già in programma un altro set dopo questo, o si prenderà una pausa?

«Vorrei fermarmi qualche giorno ad agosto, se riesco. Ci sono altri progetti in ballo, fra cui forse “Vanina 2”».

Lavora spesso con partner bellissime. Sua moglie, l’attrice Simonetta Solder, non è gelosa?

«Anche lei ha baciato altri partner per lavoro. E sa come funziona: è difficile che ci siano “pericoli” sul set. La cosa meno sexy del mondo è girare una scena di sesso!».

I suoi figli, Giacomo (17 anni) e Pietro Leone (11), sono fieri di vedere il loro papà in tv?

«Credo che provino un mix tra l’orgoglio e il desiderio di avere un padre meno “ingombrante.” In tv non sempre mi guardano, e io non ho mai insistito, anzi. Quand’erano piccoli non volevo che mi vedessero, per paura che i miei ruoli potessero turbarli. Ricordo che Leone si spaventò tantissimo per una scena in cui mi separavo da mia moglie: faceva fatica a distinguere la finzione dalla realtà».

Ha da poco compiuto 50 anni. Già fatto bilanci?

«No, niente bilanci: siamo figli di tutto quello che abbiamo vissuto. Però vorrei una grande festa. Ne ho fatte tre: una a Bergamo, una a Torino e una Roma, ma piccole. Non escludo di organizzarne una importante, magari per i 51 anni e tre mesi, chissà».

Cosa vorrebbe realizzare nella seconda parte della sua vita?

«Nel lavoro vorrei fare dei progetti belli con persone in gamba. Dal punto di vista personale sono molto orientato su figli e famiglia. Stando lontano da casa tanti mesi, vorrei avere più tempo e spazio per godermi dei momenti con loro».