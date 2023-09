Giulia D’Aloia, la rivelazione di “La voce che hai dentro”

È Anna, virtuosa del pianoforte nonché figlia minore di Michele, interpretato da Massimo Ranieri Antonella Silvestri







In "La voce che hai dentro" è Anna, virtuosa del pianoforte nonché figlia minore di Michele, interpretato da Massimo Ranieri, il grande protagonista della fiction in onda su Canale 5. Giulia D’Aloia ha 25 anni, un grande talento coltivato anche a teatro e si è già fatta notare nelle serie "La sposa" e "Nero a metà".

Giulia, cosa l’ha colpita di Anna?

«Mi è piaciuto sin da subito interpretare un personaggio in continua trasformazione, che alla fine sarà un’altra persona. Metterà in dubbio la sua passione per il piano e non solo quello...».

Com’è recitare accanto a un mostro sacro come Massimo Ranieri?

«Massimo è un totem dell’arte italiana, e quindi mi sono sentita onorata del ruolo. Lui mi ha messo subito a mio agio e tra noi si è creata una connessione speciale».

E lei che rapporto ha con i suoi genitori?

«Bellissimo con entrambi. Con papà speciale. All’inizio, di fronte al mio tentativo di intraprendere una carriera così distante dalla loro, erano comprensibilmente preoccupati. Entrambi sono laureati in Giurisprudenza... A convincerli sono state la determinazione e la serietà con cui ho affrontato il mio percorso di attrice. E ora sono i miei più grandi sostenitori».

Sul set ha ritrovato anche la sua conterranea Maria Pia Calzone.

«Lei è bravissima! Ci siamo confrontate spesso sulle nostre origini. A Benevento c’è una magia particolare e lì le donne ti stregano, nel senso più positivo del termine».