“Giustizia per tutti”: trama, cast e personaggi

Al via da mercoledì 18 maggio su Canale 5 la nuova serie Mediaset con Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales Cecilia Uzzo







Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales sono i protagonisti di "Giustizia per Tutti", nuova fiction in onda da mercoledì 18 maggio in prima serata su Canale 5. Prodotta da RB Produzioni e Showlab per Mediaset, diretta da Maurizio Zaccaro e scritta da Andrea Nobile, "Giustizia per Tutti" è ambienta nella città di Torino: il capoluogo piemontese è infatti la location esclusiva della fiction, una storia crime che mescola vari generi, dal procedural al drammatico. È anche una storia di riscossa, quella del protagonista Raoul Bova, condannato ingiustamente per l’omicidio della moglie, che vuole trovare la verità a tutti i costi, cercando anche di recuperare il rapporto con la figlia e una solida reputazione.

Oltre a Bova e Morales fanno parte del cast: Anna Favella, Francesca Vetere, Giulia Battistini, Elia Moutamid, Jacopo Crovella, Giuseppe Antignati, Silvia Lorenzo, Beppe Rosso. La serie "Giustizia per Tutti" è composta da sei puntate, che andranno in onda in tre prime serate dal 18 maggio su Canale 5.

La trama e il trailer

Roberto, stimato fotografo, viene condannato a trent’anni per l’omicidio di sua moglie, avvocato in un importante studio di Torino. È proprio lui a trovare il cadavere di Beatrice, contaminando la scena dell’omicidio. Roberto non si arrende, continua a combattere per avere giustizia, cerca nuove possibilità, studia, arriva a laurearsi in Giurisprudenza riuscendo a dimostrare la sua innocenza. Dopo dieci anni, si trova fuori dal carcere con una vita da ricostruire e soprattutto il rapporto con la figlia Giulia, che ora ha diciannove anni, e con Daniela, la sorella di sua moglie che l'ha cresciuta. Fuori la città è cambiata, ma Roberto può sempre contare su Fabio, amico di una vita, che ha sempre creduto nella sua innocenza e che ora gestisce la sua piccola locanda nel centro di Torino assieme alla moglie Lucia. La grande occasione gli arriva da Victoria Bonetto, la figlia del titolare dello studio dove lavorava sua moglie. Ha studiato il caso di Roberto e vuole che collabori con il suo studio per difendere chi, come lui, ha subito condanne ingiuste. Roberto accetta, nella convinzione che ciò possa favorirlo nelle sue indagini alla ricerca del vero assassino di sua moglie ma, giorno dopo giorno, i casi dello studio legale lo coinvolgono, mettendolo a confronto con storie di uomini e donne innocenti in cerca di riscatto. Storie in definitiva molto simili alla sua.

Nonostante Victoria non sia sempre d’accordo con il suo approccio, tra i due si sviluppa una complicità che li porta, a poco a poco, ad accorciare le distanze. In studio Roberto conosce Chiara e Sebastiano, giovani praticanti dello studio, che con il tempo diventano due indispensabili collaboratori e trovano in lui un mentore da cui imparare tutto ciò che non possono trovare scritto sui libri. C’è un altro obiettivo che non può permettersi di mancare: riconquistare sua figlia Giulia, ormai diventata una giovane donna piena di grinta e determinazione. Dopo dieci anni, il primo incontro tra i due è carico di emozione ma la ragazza, cresciuta nella convinzione che il padre fosse colpevole, ora fatica a metabolizzare il suo ritorno. Per Roberto non è facile riallacciare un rapporto con lei ma ad aiutarlo c’è Daniela, sorella gemella della moglie, che si è occupata di Giulia in tutti questi anni: ora che Roberto ha dimostrato la sua innocenza, la donna sente di dover recuperare con lui, offrendogli l’appoggio mancato quando fu condannato. Lei lavora in Polizia e si rivela un’alleata preziosa sia nelle indagini relative all’assassinio di Beatrice che in quelle, sempre diverse, che l’uomo si trova ad affrontare nello Studio Bonetto.