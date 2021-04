Giusy Buscemi è Manuela in “Un passo dal cielo”

Nella fiction di Raiuno sembra incrinare l’impenetrabilità del bel tenebroso Daniele Liotti Antonella Silvestri







Eletta Miss Italia nel 2012, Giusy Buscemi in "Il Paradiso delle signore" faceva perdere la testa a Giuseppe Zeno e ora in "Un passo dal cielo 6 - I guardiani" sembra incrinare l’impenetrabilità del bel tenebroso Daniele Liotti. Chissà se l’apprensivo fratello maggiore, il commissario Nappi (Enrico Ianniello), avrà qualcosa da ridire...

Giusy, in "Un passo dal cielo" ha lasciato sull’altare il promesso sposo...

«Un atto di libertà. Manuela è scappata da una vita che non sentiva sua. E, comunque, meglio mollare prima che subito dopo».

Sappiamo, invece, che lei è felicemente sposata con il regista Jan Michelini.

«L’ho conosciuto a una serata benefica presentata da Fabrizio Frizzi. Frizzi ricorre spesso nella mia vita. È stato lui a incoronarmi Miss Italia, il concorso che mi ha aperto mille strade professionali, ed è stato lui a farmi conoscere Jan, l’uomo della mia vita, il papà dei miei figli. So che Fabrizio mi voleva bene. È stato il mio portafortuna».

Nella fiction ha un fratello orgogliosamente iperprotettivo con lei. Anche nella sua famiglia è stato così?

«I miei genitori sono stati iperprotettivi fino ai miei 19 anni: non sono mai andata a ballare e facevo solo una passeggiata con le mie amiche il sabato. Miss Italia ha segnato un prima e un dopo: da Menfi, dove sono cresciuta, sono partita per girare il mondo e loro si sono trovati spiazzati. Ho sempre pensato che fossero esagerati, fino a quando non sono diventata mamma anche io...».

Dal mare della sua Sicilia alle montagne del Veneto e dell’Alto Adige...

«Tanta diversità eppure ho notato un tratto comune: il richiamo della terra. Mio padre, come secondo lavoro, si è dedicato alla coltivazione delle sue terre. E io stessa sono cresciuta a contatto con la natura. Da bambina vendemmiavo con i miei cugini, raccoglievamo frutti e ortaggi. Uno dei miei progetti è proprio quello di investire in alcune coltivazioni».

Pensa mai a come sarebbe stata la sua vita se non si fosse iscritta a Miss Italia?

«Finito il liceo ero già pronta per andare a Bologna a studiare Medicina. Forse oggi sarei stata un medico in prima linea contro la pandemia».