Giusy Buscemi è Vanina Guarrasi, ossia… la sbirra della porta accanto

L’attrice descrive così il suo personaggio nella nuova serie di Canale 5: «Un vicequestore, una donna tosta con un passato doloroso e la paura di amare» Solange Savagnone







È arrivato il momento della verità per Giusy Buscemi. L’ex Miss Italia 2012, interprete di tante fiction, ha “debuttato” ufficialmente nel suo primo ruolo da protagonista assoluta. È infatti “Vanina - Un vicequestore a Catania”, in quattro puntate dirette da Davide Marengo in onda dal 27 marzo su Canale 5.

Giusy, ci presenti la sua Vanina.

«Mi piace dire che è la sbirra della porta accanto, ha 35 anni, è cresciuta a Palermo, dove lavorava per l’Antimafia, e si è trasferita a Catania, che è un altro mondo. Da un lato cerca di vivere la sua leggerezza, aiutata dagli amici, dall’altro fugge da un passato irrisolto. Passa dall’allegria alla malinconia. È istintiva e immediata, al contrario di me che per rispondere a una domanda ci penso mille volte...».

La scrittrice Cristina Cassar Scalia, che ha creato la saga letteraria (edita da Einaudi), l’ha aiutata a capire meglio il personaggio?

«Mi ha raccontato le tre cose che per lei sono fondamentali di Vanina: il rapporto con il cibo, che lei non mangia ma fagocita; l’ironia, a volte pesante, che usa anche con la sua squadra; il distacco dalle persone che interroga. È come se non volesse entrare troppo nelle loro vicende per non rivivere la sua dolorosa storia personale».

Infatti a segnare la sua vita è stata la morte del padre poliziotto, ucciso dalla mafia.

«Il motivo della sua voragine interiore, tristezza e durezza è questa enorme sofferenza che non ha colmato e che le dà una sensazione di solitudine».

Da che cosa è partita per costruire questa donna così complessa?

«Con il coach Alessandro Prete, leggendo insieme i copioni, abbiamo studiato il modo di muoversi e di camminare, diverso dal mio. E poi, per l’accento, ho riscoperto e rispolverato il siciliano che usavo con i miei nonni, che da quattro anni non ci sono più. È stato divertente ascoltare vecchi audio e video in cui parlavo con loro. I genitori di papà, infatti, erano contadini e ogni volta al telefono con loro passavo di colpo dall’italiano al siciliano urlato, perché erano un po’ sordi. È stato bellissimo riprendere questo linguaggio, anche se lo abbiamo adattato per renderlo comprensibile pure a Bergamo».

A proposito, Giorgio Marchesi, che interpreta l’ex di Vanina, il pm Malfitano, è bergamasco. Gli ha dato ripetizioni di siciliano?

«Tra un ciak e l’altro facevamo le prove sugli accenti, e alla fine il suo siciliano è abbastanza pulito perché lui interpreta un magistrato. La coach Aglaia Mora ci ha aiutato a lavorare sul testo e Giorgio, da bravo secchione, si è preparato anche con lei».

La Guarrasi fuma parecchio. Lei?

«Ho dovuto imparare a farlo. La produzione mi ha preparato delle sigarette a base di erbe aromatiche che fumavo durante il giorno. Sapevano di rosmarino, ma erano senza nicotina».

Ci sono state conseguenze?

«Ho avuto molta paura di “prendere il vizio”, perché la gestualità mi piaceva ed è la cosa che, quando smetti, manca di più. Ma a distanza di mesi dalla fine delle riprese posso dire che non ho alcun desiderio di fumare (ride)».

Ha cambiato anche pettinatura.

«Sì, avevo i capelli lunghi e il taglio è stato di grande aiuto per entrare nel personaggio. Ho dato carta bianca al parrucchiere e sentivo che poteva essere la chiave giusta per una trasformazione radicale. Mi ha aiutato ad avere un piglio diverso. Se si farà la seconda stagione, li accorcerò di nuovo».

Vanina si sfoga mangiando. Lei che rapporto ha con il cibo?

«Mi piace mangiare bene ma non di tutto, a differenza di Vanina. Sono cresciuta assaporando la frutta e la verdura dell’orto di papà, l’olio di casa. Prediligo le cose buone della terra e a chilometro zero. Anche oggi se vado al super e vendono le fragole fuori stagione, non le prendo. Mi dà fastidio che ci sia sempre tutto a portata di mano».

Non ha un “comfort food”?

«In genere sono una persona tranquillissima, ma divento molto difficile se la mattina non faccio colazione. Toglietemi tutto ma non il latte macchiato con le fette biscottate e la marmellata. Infatti mio marito (il regista Jan Michelini, ndr) se mi vede indispettita mi dice di fare colazione o me la prepara lui stesso, se siamo di fretta».

Come sfoga stress e frustrazione?

«A Roma viviamo vicino a un parco verde e spesso al pomeriggio sto con i miei tre bimbi. Se non sono di buon umore, li porto al parco e mentre loro giocano io passeggio o ascolto dei podcast che mi fanno conoscere qualcosa, oppure meditare e pregare».

Ha ancora dei sogni da realizzare?

«Aprire un agriturismo in Sicilia: credo che il futuro sia la terra e c’è tanto da scoprire nella mia regione. Spero che il ruolo di Vanina sia un nuovo battesimo per esplorare personaggi sempre più complessi. E poi vorrei raccontare in 100 minuti di film una storia che abbia un inizio e una fine, avendo fatto prevalentemente serie tv».

Adesso è già su qualche altro set?

«No, mi sono imposta di dedicare del tempo alla famiglia. Poi a maggio inizierò le riprese dell’ultima stagione di “Un passo del cielo”. Lo sarà per me e credo anche per la serie».

L’amore di vanina è un PM coraggioso

Giorgio Marchesi è Paolo Malfitano, importante magistrato dell’Antimafia di Palermo, da cui Vanina è scappata per paura di perdere anche lui dopo il padre e soffrire: «Paolo vuole vivere pienamente. Può morire da un giorno all’altro e per questo è attaccato alla vita e vuole stare vicino alla donna che ama. Anche se ciò comporta dei rischi, pensa che siano meglio tre giorni con lei che 30 anni senza».

Ha “studiato” per diventare giudice nella fiction?

«Ho ascoltato moltissime interviste ai magistrati più grandi e famosi, come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Non avevo mai girato con una guardia del corpo, seppure finta, ed è stato molto forte. Avevo sempre la scorta che mi seguiva e questo mi ha aiutato molto a entrare nella parte. Ho sentito la solitudine in cui sono costretti a vivere i magistrati e ho capito che la mancanza di libertà è il loro destino».

Com’è stato girare in Sicilia?

«La mia è stata una partecipazione straordinaria, sono stato poco sul set e purtroppo i primi giorni il tempo era bruttissimo. Da bergamasco che si aspettava i colori della Sicilia, ho trovato invece tutto scuro e grigio. Per fortuna quando è tornato il sole è stato meraviglioso».

Conosceva già la saga letteraria?

«No, l’ho scoperta soltanto dopo aver finito di girare, anche per scelta: non sai mai quanto i personaggi vengano cambiati durante la scrittura della sceneggiatura e non volevo avere aspettative troppo diverse. Mi è piaciuta: è piacevole e intrigante».