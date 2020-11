“Gli orologi del diavolo”: trama, cast e personaggi

02 Novembre 2020 | 10:49 di Paola Toia

Parte con quattro puntate in prima serata su Rai1 da lunedì 2 novembre, la nuova attesissima fiction “Gli orologi del diavolo”, prodotta da Picomedia in collaborazione con Rai Fiction, per la regia di Alessandro Angelini. È tratta dall’omonimo libro edito da Rizzoli di Gianfranco Franciosi detto “Gianni”, la cui testimonianza è stata raccolta e narrata dal giornalista Federico Ruffo.

Una serie d'azione, alla “Narcos”, in cui il protagonista – Marco Merani, interpretato da Beppe Fiorello - motorista nautico dalle indiscusse qualità, si ritrova suo malgrado invischiato in un traffico di droga internazionale e sempre suo malgrado, dovrà fare da talpa, collaborando con la Polizia per la cattura di questi narcotrafficanti.

Prima di vedere la prima puntata, approfondiamo insieme trama, cast e personaggi.

La trama

Marco Merani è un motorista nautico bravissimo, ha un passato nelle gare off-shore e un presente da costruttore di barche alla foce del fiume Magra. Tutti sanno che è il migliore e lo sanno anche dei narcotrafficanti a cui farebbero comodo gommoni che corrono più delle motovedette dei carabinieri e della polizia. Marco mangia la foglia e chiede a Mario, suo amico poliziotto, come deve comportarsi. La polizia in verità sta seguendo questi narcotrafficanti da tempo senza grandi risultati così gli propone di collaborare con la giustizia per incastrare i boss di questo cartello spagnolo. Questo stravolgerà tutta la sua vita...

Le trame degli episodi

Il primo episodio

Marco Merani, mago dei motori marini, ha una moglie e una figlia che ama e un lavoro che

adora. Quando uno dei suoi migliori clienti viene assassinato, scopre che i gommoni che

preparava per lui erano utilizzati per trasportare droga. Di lì a qualche giorno, due uomini si

presentano al suo cantiere chiedendogli di proseguire con quel lavoro. Spinto da Mario, un

amico poliziotto, Marco accetta di aiutare la polizia a identificare i mandanti del traffico.

L'inizio di un'odissea che lo porterà faccia a faccia con Aurelio, il capo dell'organizzazione

che lo vorrà nel suo clan. Per ogni lavoro, riceverà in regalo denaro e un prezioso orologio.



Il secondo episodio

Marco, complice la fiducia che Aurelio gli dimostra, accetta l'invito del suo amico poliziotto e

diventa il primo infiltrato civile della storia. Le mille menzogne e i tanti spostamenti cui è

costretto, creano una crescente tensione con sua moglie, suo padre e la sua famiglia. Per di

più l'atteggiamento di Aurelio, che lo tratta quasi come un fratello, insospettisce il

commissario Vexina, il poliziotto che coordina l'operazione. La situazione precipita quando

Aurelio chiede a Marco di uccidere un informatore della polizia, suo conoscente.