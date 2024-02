“Gloria”: le trame dei primi due episodi

Ecco cosa succede in ogni puntata della serie su Rai1 con protagonista Sabrina Ferilli Alessandro Alicandri







Arriva il 19 febbraio su Raino la tanto attesa fiction che vede il ritorno in Rai di Sabrina Ferilli. In "Gloria", la fiction che ci accompagnerà per le prossime tre settimane in sei episodi, vedremo tanti attori amatissimi dal grande pubblico come Massimo Ghini, Sergio Assisi, Emanuela Grimalda, per la regia del bravissimo Fausto Brizzi. La sceneggiatura è tratta da quella originale di Roberto Proia "Vorrei vedere te". La sceneggiatura è di Fausto Brizzi e Paola Mammini.

Trama del primo episodio - "Momenti di Gloria"

Gloria Grandi è una ex diva del cinema anni '90 sul viale del tramonto in perenne conflitto con tutti. Un evento inaspettato sconvolge la sua vita.

Trama del secondo episodio - "Il piano"

Manlio suggerisce a Gloria di sfruttare la situazione per attrarre l'attenzione dei media. Oltre alla luce della ribalta, Gloria ritrova anche Alex, suo ex marito.