“Gloria”: le trame del quinto e sesto episodio

Ecco cosa succede in ogni puntata della serie su Rai1 con protagonista Sabrina Ferilli







Si chiude il 27 febbraio su Raino la fiction che ha visto il ritorno in Rai di Sabrina Ferilli. Ecco "Gloria", la serie in compagnia di tanti attori amatissimi dal grande pubblico come Massimo Ghini, Sergio Assisi, Emanuela Grimalda, per la regia del bravissimo Fausto Brizzi. La sceneggiatura è tratta da quella originale di Roberto Proia "Vorrei vedere te". La sceneggiatura è di Fausto Brizzi e Paola Mammini.

Trama del quinto episodio - "Promesse non mantenute"

Alex chiede a Gloria di sposarlo di nuovo ma il matrimonio fallisce a un passo dall'altare. Lucilla e Gabriele scoprono la verità e cominciano a ricattare Gloria e Manlio.

Trama del sesto episodio - "Addio miei cari"

Gloria scompare. Il ritrovamento di una lettera fa pensare al suicidio ma è un piano: vuole denunciare il mondo dei social e dello spettacolo. Ma Lucilla e Gabriele scoprono dov'è nascosta.