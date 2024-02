“Gloria”: le trame del terzo e quarto episodio

Ecco cosa succede in ogni puntata della serie su Rai1 con protagonista Sabrina Ferilli Alessandro Alicandri







Continua il 26 febbraio su Raino e con successo la fiction che vede il ritorno in Rai di Sabrina Ferilli. Ecco "Gloria", la serie che ci accompagnerà ancora per una settimana in compagnia di tanti attori amatissimi dal grande pubblico come Massimo Ghini, Sergio Assisi, Emanuela Grimalda, per la regia del bravissimo Fausto Brizzi. La sceneggiatura è tratta da quella originale di Roberto Proia "Vorrei vedere te". La sceneggiatura è di Fausto Brizzi e Paola Mammini.

Trama del terzo episodio - "Segreti e bugie"

Manlio convince Gloria a prolungare l'inganno anche con l'aiuto di un social media manager. Intanto l'agente ha una relazione con Lucilla, giovane attrice in cerca di fortuna.

Trama del quarto episodio - "Rivelazioni"

Gloria viene presa dal senso di colpa ma ha paura che svelare l'inganno le farebbe perdere tutto, incluso Alex. Quando Sergio scopre la verità il castello di bugie inizia a sgretolarsi.