“Gloria”, Sabrina Ferilli: «Adesso ho tanta voglia di ridere (e spero anche voi)»

Nella nuova fiction di Rai1 interpreta una star viziata sul viale del tramonto Solange Savagnone







Preparatevi a ridere di gusto. Dal 19 febbraio (e poi il 26 e 27) va in onda la fiction “Gloria”, diretta da Fausto Brizzi, con Sabrina Ferilli nei panni della protagonista, una diva capricciosa e viziata finita nel dimenticatoio, pronta a tutto pur di tornare a lavorare dopo cinque anni di silenzio. Al suo fianco, Manlio (Massimo Ghini), un manager senza scrupoli, l’ex marito Alex (Sergio Assisi) e l’assistente Iole (Emanuela Grimalda).

Sabrina, ci sveli i segreti di Gloria.

«È una donna con molte sfaccettature, piena di passione ed energia. E ingombrante, perché attraversa le vite degli altri con forza. Sembra prepotente, ma sa amare».

La sua fragilità?

«Gloria è una diva ormai sul viale del tramonto, ma vuole tornare alla ribalta a ogni costo».

Sembra tutto l’opposto di lei... È così?

«È un personaggio che non rientrerebbe nelle mie corde. Interpretarlo però è stata una sfida: mi sono sentita molto stimolata da questa donna che è lontana da me e dal mio vissuto. E alla fine è stato anche molto divertente».

Fa ridere, per esempio, il rapporto che ha con il suo manager Manlio.

«Infatti sono come il gatto e la volpe. Tra loro c’è una forte intesa, anche quando si stuzzicano a vicenda. Manlio conosce tutti i punti deboli di Gloria. Lui è l’unico in grado di gestire il suo carattere ingombrante e sa ascoltarla. Certo, è una faticaccia!».

E “il triangolo” l’aveva considerato? L’ex marito, Alex, è un vero santo...

«È la figura romantica e malinconica della storia, che dona umanità a Gloria: Alex è passionale, caldo e con un temperamento forte. Ama lei e la loro figlia Emma (Martina Lampugnani, ndr) in modo incondizionato e non la abbandona mai, anche quando lei non lo tratta proprio benissimo».

Una famiglia originale, insomma.

«Diciamo che c’è molta confusione. È una famiglia disfunzionale, caciarona ma piena di amore e passione».

Nella storia Gloria ha un’assistente irresistibile, Iole.

«Confermo. Iole è un po’ la mia badante tuttofare, ma anche il mio “grillo parlante”. Ho avuto l’onore di avere al mio fianco un’attrice bravissima come Emanuela Grimalda in un ruolo assolutamente inusuale».

Sabrina, lei si è mai sentita un po’ diva?

«Per quelli della mia generazione che hanno fatto il cinema, il termine “diva” o “divo” in senso hollywoodiano è ormai superato. Non l’ho mai sperimentato personalmente. Chissà, magari in America, con i budget che hanno a disposizione e una distribuzione mondiale dei film, qualcuno può essere definito ancora così».

Nel corso della sua vita lei ha mai sperimentato i “pericoli” della fama e del successo?

«Non credo ci siano pericoli se sei una persona lucida, con i piedi per terra. Forse può accadere solo se sei molto giovane e non strutturato: un successo improvviso ed enorme può dare alla testa e creare problemi».

Gloria nella fiction si trova a dover fare un provino, anche se è convinta che una diva come lei non ne avrebbe bisogno. Lei ricorda la sua primissima audizione?

«Fu quella per entrare al Centro sperimentale di cinematografia. Mi ricordo che preparai un pezzo di Giovanni Verga. Ma non mi viene in mente altro: durante i primi provini sei solo attento alla memoria, a cercare che tutto sia perfetto, che fili tutto liscio. Non ricordi l’atmosfera né l’espressione di chi hai davanti, sei troppo emozionato e concentrato per cogliere il resto».

Nella sua carriera ha interpretato tanti personaggi molto amati. Ha mai avuto paura che un ruolo le rimanesse incollato addosso?

«In realtà no, anche perché non amo fare i sequel e quindi non mi è mai capitato di essere identificata con un personaggio protagonista di una lunga serialità».

Ma per “Commesse” fece una fortunatissima eccezione...

«È vero. Quella fu una serie di straordinario successo di Rai1 (andò in onda tra il 1999 e il 2002, ndr). Allora faceva 12 milioni di telespettatori a puntata. Ecco, se avessi proseguito ancora, sarebbe stato difficile uscire dal personaggio di Marta De Santis (commessa di una boutique di alta moda, ndr)».

È così importante per lei diversificare le scelte professionali?

«Sì, cerco di non affezionarmi ai “successi” e di cambiare continuamente. Solo così mi sento libera nel mio lavoro. Libera e indipendente».

Sergio Assisi è l'ex marito

Sergio Assisi è Alex, ex marito forse ancora innamorato di Gloria (Sabrina Ferilli). «Avevo già interpretato il marito di Sabrina nella serie “Rimbocchiamoci le maniche” nel 2016. Ora faccio l’ex perché solo io riesco a sopportare il brutto carattere di Gloria» scherza l’attore, che a maggio sarà al cinema con il suo secondo film da regista “Il mio regno per una farfalla”.

Che tipo è il suo Alex?

«Ha un carattere affettuoso e paziente. Lavora nel cinema come truccatore. Dietro le quinte dello spettacolo riesce a dare i giusti suggerimenti a Gloria».

Ricordi dal set?

«Abbiamo girato a Roma in inverno, facendo finta che fosse estate. Sabrina mi prendeva in giro in continuazione su tutto».

Sergio, i suoi momenti di... gloria?

«Nella vita ho avuto momenti di successo e anche fallimenti. Poi con l’età e la saggezza impari a dare il giusto peso: a 20 anni ti disperi se non ti prendono a un provino, a 30 piangi solamente, a 50 stai male un’ora (ride)».

Massimo Ghini è il manager

Massimo Ghini, ora in tournée con “Quasi amici” insieme a Paolo Ruffini, è entusiasta di questa fiction. «Sabrina fa parte della mia vita, ha cominciato con me. La nostra è un’amicizia che ci lega nel profondo. Quando mi hanno proposto questo lavoro con lei ho pensato a uno scherzo, perché è una storia provocatoria».

Lei interpreta il manager di Gloria, Manlio. Chi è?

«Un uomo diverso da me, perché ha una vena di cinismo e crudeltà. Sa dire sempre la parola giusta al momento giusto. Mi piace perché è un “pescecane”, per questo è interessante».

Tra Sabrina e Sergio chi è il più spiritoso sul lavoro?

«Con Sabrina sul set a volte venivamo ripresi come a scuola, ha una grande capacità comica, è la persona con cui ho riso di più nella vita. A Sergio, invece, ogni tanto mi permettevo di fare dei piccoli scherzi. Per fortuna è spiritoso!».

Lei è amatissimo dal pubblico. Si è mai atteggiato da divo?

«Sono un chiacchierone, parlo con tutti, senza divismo. Spesso, anzi, mi chiedono se sono proprio io perché mi vedono per strada con le buste della spesa!».