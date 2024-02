“Gloria”: trama, cast e personaggi

Sabrina Ferilli è "Gloria", una diva tenace e dolcemente complicata, dal 19 febbraio su Rai1 Carola Piluso







La popolarità, la fama è il successo son un'arma a doppio taglio. Finché le luci dei riflettori sono accese tutto è bellissimo, ma quando si spengono comincia il dramma. "Gloria" la nuova fiction con Sabrina Ferilli porta sullo schermo il ritratto di una diva ormai dimenticata che, grazie al suo spirito battagliero, riuscirà a rinascere sullo schermo e nella vita. Per la regia di Fausto Brizzi, "Gloria" (tratto dalla sceneggiatura originale “Vorrei vedere te" di Roberto Proia), è prodotta da Eagle Pictures e Rai Fiction e va in onda il 19, 26 e 27 febbraio su Rai1. Nel cast al fianco della Ferilli anche Massimo Ghini, Sergio Assisi, Emanuela Grimalda, Fiorenza D'Antonio, Martina Lampugnani, Luca Angeletti, David Sebasti, Massimo De Lorenzo, Eugenio Francheschini e Adolfo Margiotta.

Trama

La protagonista è Gloria Grandi (Sabrina Ferilli), star del cinema italiano che inizia a lavorare per il piccolo schermo. Vuole tornare al cinema, quello con la C maiuscola, e pensa che, una volta abbandonata la tv, tornerà di nuovo protagonista sul grande schermo. Cinque anni dopo, però, il telefono non squilla più e finisce per recitare in scadenti spot pubblicitari. Non accetta che il mondo dello spettacolo l’abbia dimenticata e nonostante le rassicurazioni della sua fidata assistente Iole (Emanuela Grimalda), dell’ex marito ancora molto innamorato di lei (Sergio Assisi) e della figlia Emma (Martina Lampugnani) è determinata a riprendersi il posto che le spetta. Il suo agente (Massimo Ghini), sfruttando un errore medico, ingegna un piano brillante ma meschino. E l’idea funziona…