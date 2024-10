“I casi di Teresa Battaglia – Ninfa Dormiente”: trama, cast e personaggi

Elena Sofia Ricci dal 28 ottobre in prima serata su Rai1 è Teresa Battaglia, una donna determinata a scoprire la verità Carola Piluso







I segreti possono essere un tesoro prezioso da custodire oppure possono essere tanto pericolosi da uccidere. Ne la seconda stagione de "I casi di Teresa Battaglia - Ninfa Dormiente" (diretta da Kiko Rosati) i misteri e le verità nascoste si traducono in omicidio ed indagini. La serie coprodotta da Rai Fiction con Publispei e tratta dal secondo romanzo della saga di Ilaria Tuti, pubblicato da Longanesi - Gruppo Editoriale Mauri Spagnol, arriva il 28 ottobre in prima serata su Rai1. Protagonisti Elena Sofia Ricci, Gianluca Gobbi e Giuseppe Spata che sulle montagne friulane della Val Resia si trovano in una ragnatela di enigmi ed indagini serrate che ci terranno compagnia per tre serate da vivere con il fiato sospeso.

Nel cast anche Fausto Maria Sciarappa, Alessandro Orrei, Giulio Cristini, Marial Bajma - Riva, Grecjela Kicaj, Ettore Belmondo, Marta Richeldi, Massimo Mesciulam, Giulia Petrungaro e Luigi Petrucci.

La trama

Un colpo al cuore interrompe per sempre la vita dell'agente Marta Trevisan, il cui cadavere viene ritrovato tra le montagne della Val Resia. Si pensa al suicidio, ma il commissario Teresa Battaglia (Elena Sofia Ricci) non ne è convita. Secondo lei si tratta di un omicidio camuffato da suicidio. La giovane agente stava cercando la verità su suo padre, accusato di aver ucciso la sua amante. Dopo aver dimostrato che Marta è stata effettivamente uccisa, la sua morte sembra essere collegata a un quadro perduto da tempo che lascia dietro di sé una scia di morte. Marta infatti era entrata in possesso della Ninfa Dormiente, un ritratto dipinto con sangue umano. La Ninfa ritrae il volto di una giovane donna senza nome. Teresa inizia ad indagare e a farsi domande: perché Marta aveva il ritratto di una donna uccisa nel 1945? Per quale segreto è stata uccisa?