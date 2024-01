“I fantastici 5”, le trame dei primi due episodi

Se volte sapere cosa succederà nelle puntate della stagione d'esordio della fiction con Raoul Bova qui trovate tutte le anticipazioni Alessandro Alicandri







Raoul Bova torna su Canale 5 con una serie che vi farà emozionare a più non posso, ma anche tifare per i suoi protagonisti. Inizia il 17 gennaio 2024 "I fantastici 5", una storia che mescola vicende sportive, storie di coraggio e di amore infinito per la vita. Il protagonista è Riccardo, un ex allenatore olimpico che decide di allenare per gli Europei dei campioni paralimpici. Si trasferisce a Ancona con le figlie, con le quali il rapporto non è dei migliori. Non sono gli unici a non vedere di buon occhio Riccardo: anche gli atleti non si fidano di lui. Riuscirà il protagonista a conquistare la loro fiducia?

Le trame della prima puntata

Episodi uno e due

Riccardo Bramanti, chiamato ad allenare i velocisti paralimpici per gli Europei, si trasferisce ad Ancona con le figlie Giorgia e Anna dopo la morte della compagna. Qui si scontra con l'ostilità degli atleti della società sportiva Nova Lux. Attorno a lui troverà tante figure importantissime e che cambieranno la vita di Riccardo: Freddie, medico sportivo e Alessandra, una bellissima fisioterapista. Christian è in carrozzina, Elia ha una disabilità neurologica, Marzi è cieca (era una tennista) e Greta fa scherma.