“I fantastici 5”, le trame del quinto e sesto episodio

Se volte sapere cosa succederà nelle puntate della stagione della fiction con Raoul Bova qui trovate tutte le anticipazioni Alessandro Alicandri







Continua la serie che sta appassionando il pubblico italiano nel quinto e sesto episodio in onda il 30 gennaio. Parliamo della serie con Raoul Bova che mescola sport, storie di coraggio e amore per la vita: "I Fantastici 5". È già piuttosto avviata e problematica la storia di Riccardo Bramanti, ex allenatore olimpico che, vedovo, si trasferisce a Ancona facendo la conoscenza di un gruppo di ragazzi straordinari della società sportiva Nova Luxa: Freddie, Christian, Elia, Marzia e Greta. Ecco cosa succede nella terza puntata. Il quarto e ultimo appuntamento è il 31 gennaio.

Episodi cinque e sei (Terza puntata)

Riccardo cerca di convincere i suoi giovani atleti a partecipare a una gara agonistica molto impegnativa: la qualificazione per gli Europei. Però i ragazzi, come sappiamo, sono ragazzi con tutti i loro problemi adolescenziali che li portano a non essere troppo concentrati sugli obiettivi sportivi. Elia sta cercando la sua madre naturale, che sta fuggendo per evitare un confronto. Nel mentre, cerca il sostegno di Giorgia. Laura è sconvolta per l'esito del processo che coinvolge il ragazzo che ha provocato il grave incidente che le ha cambiato la vita e delusa, smette di allenarsi. Christian invece scopre un segreto spiacevole su Isabella.