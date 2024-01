“I fantastici 5”, le trame del settimo e ottavo episodio

Se volte sapere cosa succederà nelle puntate della stagione della fiction con Raoul Bova qui trovate tutte le anticipazioni Alessandro Alicandri







Si chiude con enorme successo la serie di Canale 5 con Raoul Bova che mescola sport, storie di coraggio e amore per la vita: "I Fantastici 5". Siamo al punto di svolta nelle vicende di Riccardo Bramanti, ex allenatore olimpico che, vedovo, si trasferisce a Ancona facendo la conoscenza di un gruppo di ragazzi straordinari della società sportiva Nova Luxa: Freddie, Christian, Elia, Marzia e Greta. Ecco cosa succede nella quarta puntata, nel settimo e ottavo episodio del 31 gennaio.

Episodi sette e otto (quarta puntata)

Gli allenamenti vanno a rilento e servono nuovi stimoli alla squadra per trovare gli input necessari per dare il massimo. Sarà il ruolo di Christian centrale per aiutare tutti e fare in modo che le cose vadano per il verso giusto. Alessandra nel frattempo è spaventata per i suoi sentimenti verso Riccardo, mentre Giorgia scopre un segreto non facile da digerire su Alice. Nel mentre mette in guardia Elia, che inizia a provare dei sentimenti. Marzia invece prova a proteggere la sorella Amelia dal padre, Fernando.