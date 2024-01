“I fantastici 5”, le trame del terzo e quarto episodio

Se volte sapere cosa succederà nelle puntate della stagione della fiction con Raoul Bova qui trovate tutte le anticipazioni Alessandro Alicandri







Dopo l'enorme successo dei primi due episodi torna il 24 gennaio la serie con Raoul Bova che mescola sport, storie di coraggio e amore per la vita: "I Fantastici 5". Siamo già molto legati a Riccardo Bramanti, ex allenatore olimpico che, vedovo, si trasferisce a Ancona facendo la conoscenza di un gruppo di ragazzi straordinari della società sportiva Nova Luxa: Freddie, Christian, Elia, Marzia e Greta. Ecco cosa succede nel terzo e quarto episodio e quindi nella seconda puntata.

Episodi tre e quattro (Seconda puntata)

I Campionati si avvicinano. I ragazzi dovrebbero allenarsi a ritmi sostenuti ma Riccardo viene distratto da un grosso problema: la scomparsa di uno degli atleti. Christian (uno degli atleti) vede qualcosa di strano sul telefonino della fidanzata Isabella. Intanto, l'avvocato di Laura è molto preoccupato per l'udienza sull'incidente in cui la ragazza è rimasta coinvolta. Anna, figlia di Riccardo, ha un appuntamento con i Elia. Giorgia, la sorella maggiore, vuole proteggerla mettendola in guardia e viene fraintesa.