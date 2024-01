“I Fantastici 5”: trama, cast e personaggi

Raoul Bova è l'allenatore degli atleti paralimpici protagonisti della nuova fiction su Canale 5 Raoul Bova Cecilia Uzzo







È Raoul Bova il protagonista de “I Fantastici 5” la nuova serie tv in onda in prima serata su Canale 5 da mercoledì 17 gennaio. La coproduzione RTI – Lux Vide, in 8 puntate per 4 prime serate, segue infatti l’attore nei panni di Riccardo Bramati, allenatore di un gruppo di atleti paralimpici della Società Sportiva di Atletica Leggera Nova Lux.



La trama

Riccardo ha dedicato la sua vita alle sue più grandi passioni: l’atletica e l’allenamento, anche a costo di trascurare la moglie e le figlie, con cui fatica a entrare in sintonia. Naufragato il matrimonio, le due ragazze si erano trasferite in Germania con la madre, ma dopo la sua morte sono tornate a vivere con lui. Impegnato a guidare un gruppo di giovanissimi atleti under 12 in un modesto campetto di provincia, si trasferisce al Centro Sportivo della Nova Lux di Ancona, prestigiosissima società sportiva, al vertice del panorama nazionale per quanto riguarda l’atletica paralimpica italiana. I quattro velocisti che Riccardo dovrà allenare, continuamente sotto i riflettori di stampa sportiva e non, si devono preparare agli Europei che si svolgeranno di lì a tre mesi.

Greta, amputata e con una protesi alla gamba sinistra; Christian, in sedia a rotelle; Elia, con difficoltà neuronali legate al movimento; Marzia, cieca. Insieme a loro c’è anche Laura, una ragazza amputata ad una gamba appena arrivata al centro, ma di cui Riccardo intuisce subito le potenzialità.

Quattro superstar e una giovane promessa: è “L’occasione” che stava aspettando per rilanciarsi ad alti livelli. Riuscirà Riccardo a rendere questo gruppo di singoli una squadra? Potrà un allenatore “di bambini”, trascinare quattro giovani atleti professionisti sul tetto d’Europa? Riuscirà a re-instillare in loro la felicità di praticare sport? E lui? Recupererà il rapporto con le figlie, riscoprendo verità dimenticate e ritrovando la sua felicità?