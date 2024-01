“I Fantastici 5”: una storia di sport, amicizia, amore e fiducia

Raul Bova dal 17 gennaio su Canale 5 è molto più di un semplice preparatore atletico Carola Piluso







Nella vita cambiare prospettiva e guardare il mondo che conosciamo con altri occhi può rivelarsi un’arma vincente. La nuova serie “I Fantastici 5” (prodotta da Luca Bernabei e Lux Vide), in onda dal 17 gennaio in prima serata su Canale 5, ci invita proprio a cambiare punto di vista e a metterci nei panni di qualcun altro. Raul Bova è l’allenatore Riccardo Bramanti ed è proprio lui a trasportarci nel cuore del Centro Sportivo Nova Lux ad Ancona dove giovani campioni paralimpici si allenano.

Bova deve guidare quattro promesse dell’atletica leggera dal carattere spinoso: Greta (Nina Rima) con una protesi alla gamba sinistra, Christian (Vittorio Magazzù) in sedia a rotelle, Elia (Enea Barozzi) con difficoltà neuronali legate al movimento, Marzia (Fiorenza D’Antonio) non vedente e Laura (Chiara Bordi) con una protesi ad una gamba. Loro sono convinti di conoscere giù tutti i segreti del mestiere, per loro sport è sinonimo di ossessione. Sono piccoli campioni che peccano di superbia, immobili nelle loro convinzioni, troppo presi da loro stessi e dai loro problemi tanto da non fidarsi del loro allenatore e convinti che i demoni interiori vadano combattuti in solitaria. Infatti reagiscono come l’istrice, alzano gli aculei ed erigono un muro contro Bramanti. «Riccardo crede molto in questo lavoro arrivando anche a sacrificare l’affetto delle figlie» rivela Bova, poi aggiunge «Inizialmente viene deriso dai ragazzi e non viene ascoltato. Poi però riesce a fargli capire che per essere vincenti bisogna essere felici».

Riguardo al personaggio di Christian, Matteo Magazzù sottolinea: «Io sono il capitano della squadra. Sono un velocista in sedia a rotelle e per interpretarlo ho fatto lezioni con il campione paralimpico Diego Castaldi» poi prosegue ridendo «Io andavo in carrozzina pianissimo, mi ribaltavo cadendo a terra, è stato un momento esilarante sul set».

Tra i membri del cast regna l’armonia e anche durante le riprese i momenti di goliardia non sono mancati. «Per girare mi svegliavo alle 5 del mattino e non sempre c’era la colazione (ride), di momenti divertenti ce ne sono stati tantissimi come quando non riuscivamo a smettere di ridere dopo un errore. Poi diventa imbarazzante perché più non puoi ridere e più ti fa ridere» conferma scherzosamente Raul.

La fiction non è un racconto della disabilità, anzi, al contrario è un messaggio di inclusività senza ricadere nella retorica o nel pietismo. È una storia di formazione dove lo sport non è tormento ma al contrario salva la vita, una vita che non è distrutta ma che è semplicemente cambiata e la si può vivere appieno armandosi di volontà e caparbietà. Grazie alla sua tenacia Riccardo in otto episodi riesce ad abbattere tutte le barriere insegnando a Greta, Elia, Laura, Christian e Marzia che la condivisione e lo spirito di squadra sono fondamentali e capiranno che i rapporti umani e la fiducia negli altri possono fare la differenza aiutandoci a comprendere meglio noi stessi e gli altri.