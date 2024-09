“I fratelli Corsaro”: trama, cast e personaggi

Giornalista di cronaca nera affascinate, simpatico e grande amante delle donne, per questo non ha mai avuto una relazione seria. Insieme a suo fratello Roberto, avvocato penalista, risolve casi molto complicati. È il cocco di mamma Antonia e questo infastidisce Roberto. Il carattere solare e giocherellone di Fabrizio sarà di grande aiuto anche per il suo discepolo, il giovane Pippo Nocera, non solo in campo professionale ma anche amoroso.