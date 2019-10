I luoghi di “Un passo dal cielo 5” – Monte Elmo, Sesto e Val Pusteria

10 Ottobre 2019 | 12:15 di Redazione Sorrisi

Ogni settimana i personaggi di "Un passo dal cielo" ci mostrano i meravigliosi scenari delle Dolomiti. Il quarto appuntamento è con il giovane forestale Martino Bechis, che ci accompagna in alta quota.



Carissimi amici di "Un Passo Dal Cielo" sono Martino. In questa stagione ci stiamo vedendo un po’ meno del solito ma è perchè in montagna c’è sempre un gran da fare! Il lavoro di guardia forestale richiede impegno continuo per la tutela dell’ambiente e della fauna e soprattutto non ci si ferma un attimo.

Avete visto l’ultima puntata, iniziata in cima al Monte Elmo? Certo, partenza un po’ drammatica, ma vi posso assicurare che quei luoghi sono una meraviglia per gli occhi e per l’anima tanto d’estate quanto in inverno!

Ci troviamo esattamente in una posizione dominante sulla Val Pusteria, nella zona delle 3 Cime / 3 Zinnen delle Dolomiti, a 2.434 mt di altezza s.l.m.

Non esiste panorama più bello di quello che potrete ammirare sul Monte Elmo: dal sorgere del sole su in cima, fino al tramonto dalla terrazza panoramica del Ristorante Monte Elmo, raggiungibile direttamente all’arrivo della funivia (2.050 mt). Fidatevi, godrete di una vista meravigliosa sulla più grande meridiana naturale del mondo formata dalla catena montuosa delle Dolomiti di Sesto (Patrimonio dell’Umanità UNESCO).

Il Monte Elmo è anche una meta molto apprezzata per praticare il parapendio, oltre ad offrire innumerevoli sentieri per escursioni e passeggiate; il sentiero alpino del Parco Olperl è uno dei miei preferiti!

Non è finita qui: 31 moderni impianti di risalita vi attendono nel comprensorio sciistico Tre Cime /3 Zinnen Dolomiti, la più grande area sciistica della Val Pusteria, per sciare immersi in un panorama mozzafiato in inverno – dove potrete godere di infinite piste da sci per tutti i livelli di difficoltà – e d’estate per perdervi nelle stupende località della zona – fermandovi per un pasto sostanzioso nelle tipiche malghe delle Dolomiti o per ammirare le renne sulla Croda Rossa insieme a tutta la famiglia!

Potrei continuare per ore, ma è meglio che mi fermi qui: stasera alle 21:25 su Rai 1 c’è un nuovo imperdibile appuntamento con "Un Passo Dal Cielo 5", non vorrete perdervi altri luoghi da sogno, vero? A presto.

- Martino.