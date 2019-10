I luoghi di “Un passo dal cielo 5” – Valle Aurina

17 Ottobre 2019 | 9:25 di Redazione Sorrisi

Ogni settimana i personaggi di "Un passo dal cielo" ci mostrano i meravigliosi scenari delle Dolomiti. Il quinto appuntamento è con il Maestro Albert Kroess, che ci porterà sui verdi prati della Valle Aurina.



• "Un passo dal cielo 5", le trame dei nuovi episodi

• "Un passo dal cielo 5": trama, cast e personaggi

• Il Lago di Antorno

• Dobbiaco

• San Candido e i suoi parchi

• Monte Elmo, Sesto e Val Pusteria



È un piacere poter parlare di nuovo con voi cari amici di "Un Passo Dal Cielo". I miei ultimi mesi sono stati un po’ turbolenti, come sapete, ma per fortuna grazie alla determinazione di Emma e a Bruno Moser sono riuscito a farmi dare i domiciliari in un luogo da favola. Non avrei mai pensato di poter passare le mie giornate ancora all’aria aperta!

L’allevamento dei Moser è situato a San Giacomo, una località della Valle Aurina, in provincia di Bolzano, situata a 1.054 mt s.l.d.m. e circondata da oltre 80 montagne che raggiungono e superano i tremila metri di altitudine: proprio per questo ha mantenuto inalterati usi, costumi e tradizioni delle popolazioni alpine.

Originari della provincia di Bolzano sono anche gli Halflinger, una meravigliosa razza equina dal mantello sauro che deve il proprio nome al paese di Avelengo (in tedesco Hafling).



Per chi viene da fuori, è il posto ideale per lasciarsi alle spalle la frenesia di tutti i giorni e immergersi in paesaggi mozzafiato, vivere indimenticabili esperienze nella natura e viaggiare alla scoperta della cultura del luogo. A me ricorda molto Deva.

L'acqua qui è un elemento fondamentale. I vigorosi ruscelli, i limpidi laghi di montagna e le cascate spumeggianti sono rinomate mete escursionistiche per gli amanti del trekking, dei tour in alta quota e della mountain bike.

Anche d'inverno, raggiungibili con le ciaspole o con gli sci, le cascate di ghiaccio e i laghi ghiacciati sono uno spettacolo della natura. Non mancano inoltre i comprensori sciistici, Speikboden e Klausberg i principali.

Tra le attrazioni del Parco Naturale delle Vedrette di Ries-Aurina spiccano le cascate di Riva di Tures. Castel Tures, la Miniera di Predoi, un tempo luogo di lavoro di molti operai che scavavano per cercare il rame e il museo delle miniere nel Granaio di Cadipietra.

Devo dire che anche la cucina della Valle Aurina ha il sapore del suo paesaggio: sostanziosa e genuina. I piatti tipici, quali Schlutzkrapfen o gnocchi al formaggio, sono venduti anche presso i masi contadini, in particolar modo il formaggio, sia esso di latte ovino, vaccino o caprino.

E per scoprire gli altri meravigliosi luoghi di "Un Passo Dal Cielo 5", stasera alle 21:25 su Rai 1 vi aspetta la sesta puntata, non mancate!

– Albert Kroess