I luoghi di “Un passo dal cielo 6” raccontati da Francesco Neri

Andiamo alla scoperta dei meravigliosi scenari delle Dolomiti venete, nuova location della sesta stagione della fcition di Raiuno Daniele Liotti in "Un passo dal cielo" Francesco Neri







Francesco Neri è il personaggio interpretato da Daniele Liotti nella fiction di Raiuno "Un passo dal cielo". Ogni giovedì l'appuntamento con lui è qui su Sorrisi con il suo racconto dei luoghi della sesta stagione, i meravigliosi scenari delle Dolomiti venete.

Le Dolomiti venete

1. San Vito di Cadore

Il bosco millenario si adagia sul versante della montagna, il cielo terso si riflette nei laghi alpini, le Dolomiti incorniciano un paesaggio talmente bello da sembrare irreale. È qui che vivono i nostri eroi… Sono stati trasferiti a San Vito di Cadore in una bella e comoda stazione di polizia.

Bentornati amici di "Un passo dal cielo", sono Francesco Neri e in questa stagione vi porterò insieme a me in un viaggio attraverso i miei luoghi preferiti del territorio che quest’anno ospita la mia storia: le Dolomiti venete!

Ho deciso di cambiare la mia vita e di esplorare nuovi territori, ma questo lo scoprirete presto nelle prossime puntate. Tante cose sono cambiate, iniziando proprio da qui.

Ci troviamo a San Vito Di Cadore, dove il nuovo Commissariato è stato trasferito dopo il distacco del Corpo Forestale di cui io… non faccio più parte. San Vito è un comune italiano di quasi duemila persone in provincia di Belluno, situato in un'ampia conca nel cuore delle Dolomiti bellunesi, che incorniciano in un panorama di rara bellezza, circondato da prati e boschi misti di conifere e latifoglie.

Non saprei dirvi il senso di libertá che provo nelle mie lunghe galoppate attraverso il Re delle Dolomiti, meglio conosciuto come il monte Antelao, con i suoi 3.264 m di altezza, è la seconda montagna più alta dopo la Marmolada. O quante lunghe passeggiate ho fatto sul meraviglioso monte Marcora, parte del gruppo del Sorapiss, uno dei gruppi montuosi più importanti delle Dolomiti. O ancora quanti tramonti dal monte Pelmo, che qui chiamano el Caregón de 'l Padreterno (il Trono del Padreterno), mi hanno riempito gli occhi.

Sono i miei percorsi preferiti, qui, immerso nella natura incontaminata, sento davvero di ritrovare me stesso. Se volete venirci con la famiglia – o anche da soli per godervi il silenzio della notte in baita o il canto degli uccelli all’alba come amo fare io – San Vito è una località particolarmente rinomata come meta turistica: grazie alle sue splendide montagne è considerato uno strategico punto di partenza per escursioni adatte sia ad alpinisti esperti, sia a chi le montagne preferisce ammirarle dal basso. Ce n'è davvero per tutti i gusti!

Non mancano anche luoghi di interesse storico e culturale, come le due caratteristiche chiese che sorgono nel centro del paese: la pievanale, le cui origini risalgono al 1200, e la chiesa Madonna della Difesa del XI secolo.

Ultimo appunto, il Lago di Mosigo, a pochi minuti a piedi dal centro, proprio accanto al nostro Commissariato: è immerso in un contesto paesaggistico da favola, con area giochi per bambini, area picnic attrezzata con fuochi e numerosi impianti sportivi.

Continuate a seguirmi perchè vi sveleró dei posti davvero incredibili…