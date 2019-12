“I Medici 3”: trama, cast e personaggi

Dal 2 dicembre in prima serata su Rai1 andrà in onda la terza stagione del kolossal di successo, dal sottotitolo "Nel nome della famiglia" e con un cast d'eccezione

02 Dicembre 2019 | 10:42 di Paola Toia

Una nuova stagione de "I Medici" sta per partire su Rai1: da lunedì 2 dicembre in prima serata, ecco le nuove puntate del kolossal dedicato alla figura di Lorenzo Il Magnifico e alla grande famiglia fiorentina. Una grande coproduzione internazionale, realizzata da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, Altice Group e Big Light Productions.

La seconda stagione della serie era terminata con la terribile “Congiura dei Pazzi”, autorizzata dal Papa, in cui Jacopo e Francesco Pazzi speravano di assassinare Lorenzo e suo fratello Giuliano nel Duomo di Firenze. A pochi mesi dall’accaduto, in cui Giuliano ha perso la vita, Lorenzo è tormentato dal desiderio di vendicarsi. Cosa succederà?

Per la regia di Christian Duguay, nel cast - al fianco di Daniel Sharman, Sinnove Karlsen e Alessandra Mastronardi - troviamo anche Francesco Montanari e Neri Marcorè.

Prima di vedere la prima puntata, approfondiamo insieme trama, cast e personaggi.

La trama

Nella terza stagione, al centro di tutto vi è la famiglia, o meglio il rapporto tra Lorenzo (Daniel Sharman) e una figura di grande fascino, il frate domenicano Girolamo Savonarola (Francesco Montanari). Sullo sfondo, il mondo ostile nel quale i Medici cercano di mantenere saldo il proprio potere. Dopo la morte del fratello Giuliano nella Congiura dei Pazzi, Lorenzo è deciso a difendere la sua famiglia da ogni nemico, dentro e fuori Firenze, anche se questo significherà compiere scelte sempre più difficili e talvolta scontrarsi con le persone a lui più care. Un percorso in cui a rischio non è solo il potere della famiglia, ma la stessa anima di Lorenzo.