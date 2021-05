I ragazzi di “Buongiorno, mamma!”: «Siamo diventati un po’ più grandi insieme»

Come Jacopo, anche Oscar sa cosa vuol dire crescere con un solo genitore, nel suo caso la mamma, che adora e che gli fa da manager. Milanese, single da un po’, abituato a vivere da solo: «Avrei voluto dei fratelli come nella fiction, ma li ho trovati negli amici che ho fin dalle elementari».

Anche tu come Jacopo a scuola eri un ragazzo un po’ complicato?

«Sì, sono stato difficile da gestire, ero iperattivo e scalmanato. Mi piaceva l’intervallo e stare con gli amici. Mi hanno bocciato un anno ma mi è servito: nella vita formano più gli scossoni che le vittorie».

Come hai iniziato a recitare?

«A 14 anni ero un po’ chiuso, non sapevo cosa volevo, ero arrabbiato e ho fatto teatro per aprirmi: il palcoscenico mi ha stregato, era l’unico posto dove mi sentissi libero. Così ho lasciato il basket, dove non brillavo, per la recitazione. Ho fatto teatro, poi musical e dopo tre anni ho iniziato coi provini».

Dopo “Gli sdraiati” nel 2017 la tua carriera non si è più fermata.

«Per “Gli sdraiati” cercavano cinque persone e per “Succede” (2018, ndr) una. Hanno fatto provini in tutti i licei di Milano: è andata bene».

Torniamo sul set di “Buongiorno, mamma!”. Con chi hai legato di più?

«Con Giovanni Nasta (Greg, il secchione, ndr). Siamo stati in vacanza a Riccione l’estate scorsa e ci siamo divertiti come matti!».

Nella vita farai l’attore?

«Penso di avere trovato la mia strada, ma in generale farò qualsiasi cosa mi darà gioia. Ora è recitare, magari domani sarà la regia. Vedremo».