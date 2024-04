“Il clandestino”, Hassani Shapi interpreta Palitha

Nella fiction di Rai1 "Il clandestino" Palitha è un cingalese dalle mille risorse, esuberante e intraprendente, con la battuta sempre pronta. Proprietario di un’officina, è appassionato di romanzi gialli: è sua infatti l’idea di mettere in piedi l’agenzia investigativa “Il Clandestino” con l’ex poliziotto Luca Travaglia (Edoardo Leo). A interpretare Palitha è Hassani Shapi, attore che ha recitato in tante produzioni inglesi e americane ed è un volto noto al pubblico italiano. E noi lo abbiamo raggiunto in Kenya, dove è nato e vive.

Hassani, come è arrivato a "Il clandestino"?

«Il regista Rolando Ravello voleva che facessi il provino per il ruolo e mi ha mandato la sceneggiatura. Nonostante fossero cinque anni che non recitavo, ho accettato perché la storia era molto interessante. E Palitha ha mille volti: burbero ma buono, superficiale ma anche profondo. Da tanti anni a Milano si sente un italiano e guarda male gli stranieri... diciamo che nonostante la sua “scorrettezza” ispira simpatia».

Lei è mai stato vittima di razzismo?

«Sì, da piccolo quando vivevo a Nairobi e il Kenya era una colonia inglese. I bar, per esempio, erano solo per i bianchi. In Italia sono stato accolto bene, ma avevo la fortuna di essere un attore (ride)».

L’ironia di Palitha le appartiene?

«Non molto. Io sono più concreto e serio. Ma per questo ruolo mi sono ispirato a mio fratello, scomparso da poco, che era dotato di un grandissimo senso dell’umorismo».

Come è arrivato alla recitazione?

«A 16 anni volevo fare l’attore ma, quando l’ho detto a mio papà, mi ha risposto: “Quello non è un lavoro, tu devi studiare”. Infatti mi sono laureato in veterinaria e ho esercitato la professione per qualche anno. Poi ho mollato tutto e ho seguito il mio istinto ed eccomi qui».

Ma l’amore per gli animali le è rimasto?

«Certo. Qui in Kenya ho 3 capre, 2 cani, 40 uccellini, un pappagallo e un gatto».

Cosa fa quando non è su un set?

«Mi occupo di edilizia con una grande attenzione per l’ambiente. Costruzioni ecologiche, con pannelli solari, energie rinnovabili, impiego dell’acqua piovana... Cerco di salvaguardare questo Paese che ha una natura stupenda».

E dell’Italia cosa ama?

«La cultura, le opere d’arte, il calore della gente. E la frittura di pesce. Potrei mangiarla anche a colazione!».