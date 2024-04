“Il clandestino”: le trame del quinto e sesto episodio

Ecco cosa succede nella nuova fiction di Rai1 con Edoardo Leo Alessandro Alicandri







Continua il 22 aprile la nuova fiction di Rai1 "Il clandestino". Luca Travaglia (Edoardo Leo), ex ispettore capo dell’antiterrorismo, ha lasciato la polizia in seguito a un violento attentato che è costato la vita alla sua donna. Trasferitosi a Milano, lavora come buttafuori nelle discoteche, cercando di anestetizzare il dolore. Il muro che ha alzato tra se stesso e la vita comincia a sgretolarsi quando incrocia sulla sua strada Palitha (Hassani Shapi), un cingalese intraprendente e sopra le righe che lo trascina nell’impresa di mettere in piedi un’improbabile agenzia investigativa. Gli episodi saranno come sempre disponibili su RaiPlay.

Le trame della terza puntata

Quinto episodio - Il processo

Travaglia è chiamato ad aiutare due bambine rom: il fratello è accusato di non aver soccorso un amico durante un furto. Intanto Luca si allontana da Carolina ma il destino ha in serbo altro.

Sesto episodio - Barrio Corvetto

Il giovane Santiago partecipa ad una rissa in cui un ragazzo è gravemente ferito. Travaglia è chiamato dai genitori, increduli, per far chiarezza. Ma nuove grane per Luca sono all'orizzonte.